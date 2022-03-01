https://uz.sputniknews.ru/20220301/sayt-posolstva-uzbekistana-na-ukraine-podvergsya-kiberatake--foto-23044349.html

Сайт посольства Узбекистана на Украине подвергся кибератаке — фото

Сайт посольства Узбекистана на Украине подвергся кибератаке — фото

Во вторник утром сайт посольства Узбекистана на Украине подвергся кибератаке. Хакеры разместили много фото и видео.

2022-03-01T10:39+0500

2022-03-01T10:39+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Сайт посольства Узбекистана на Украине во вторник подвергся кибератаке.Утром на главной странице вместо информации дипмиссии были размещены посторонние материалы с заголовком "Россия напала на Украину".Хакеры добавили на сайт фотографии разбитой военной техники, а также обращение с призывом к массовым протестам, подписанным "Народ Украины".На сайте посольства в последние дни публиковались инструкции для граждан Узбекистана, находящихся в Украине, контактные телефоны дипломатов и волонтеров, занимающихся эвакуацией.Кроме того, на ресурсе можно было найти информацию о том, как идет вывоз соотечественников на родину. Накануне хакеры взломали сайты российских СМИ и изданий: ТАСС, РБК, Forbes, "Коммерсант", "Такие дела", "Фонтанка", "Известия", Buro 24/7, PeopleTalk и другие.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявило, что сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак, в том числе рядом профессиональных целевых атак на портал госуслуг.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Читайте также:

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