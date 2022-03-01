https://uz.sputniknews.ru/20220301/ssha-ustanovili-rakety-na-granitsax-rf--putin-nachal-deystvovat-23063215.html

США установили ракеты на границах РФ — Путин начал действовать

США установили ракеты на границах РФ — Путин начал действовать

Путину не нужна ️Украина, подчеркнул экс-советник, ему нужен только нейтральный статус этой страны.

2022-03-01T20:21+0500

2022-03-01T20:21+0500

2022-03-01T20:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

владимир путин

границы

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор заявил в интервью американскому информационному телеканалу Fox News заявил, что президент Путин делает то, о чем предупреждал последние 15 лет.По словам полковника, США проигнорировали эти предупреждения и Путин начал действовать.Экс-военный чиновник также прокомментировал ход военной операции РФ в Донбассе. Он отметил, что битва на востоке Украины почти закончена. ВСУ окружены и отрезаны. На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч военных, и если они не сдадутся, то будут уничтожены. На вопрос — почему Зеленский согласился на переговоры, МакГрегор заявил следующее:Путину не нужна ️Украина, подчеркнул экс-советник, ему нужен только нейтральный статус этой страны. Если он "заберет" Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого Путин не хочет.США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции, резюмировал полковник Дуглас МакГрегор.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео >>Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>

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сша, владимир путин, границы