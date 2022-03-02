https://uz.sputniknews.ru/20220302/aviakompaniya-kazaxstana-nachala-polety-v-odin-iz-gorodov-uzbekistana-23092650.html
Авиакомпания Казахстана начала полеты в один из городов Узбекистана
Авиакомпания Казахстана начала полеты в один из городов Узбекистана
В авиакомпании назвали условия, при которых чартерные рейсы переведут на регулярную основу.
2022-03-02T19:21+0500
2022-03-02T19:21+0500
2022-03-03T10:06+0500
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авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Авиакомпания FlyArystan запустила полеты в Наманган. Первый борт приземлился в международном аэропорту Намангана 1 марта. Самолет прибыл из Алматы. По традиции воздушное судно торжественно встретили водяной аркой. Назад самолет Airbus А-320 вылетел с 173 пассажирами на борту.Важный факт: это не только первый рейс авиакомпании FlyArystan в Наманган, но и первый рейс по маршруту "Алматы – Наманган". В ближайшие месяцы авиаперелеты будут выполняться на чартерной основе. В дальнейшем, при постоянной полной загрузке, будут введены регулярные рейсы по этому направлению.
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казахстан, авиакомпания, узбекистан
Авиакомпания Казахстана начала полеты в один из городов Узбекистана
19:21 02.03.2022 (обновлено: 10:06 03.03.2022) Подписаться на
В авиакомпании назвали условия, при которых чартерные рейсы переведут на регулярную основу.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Авиакомпания FlyArystan запустила полеты в Наманган. Первый борт приземлился в международном аэропорту Намангана 1 марта. Самолет прибыл
из Алматы.
По традиции воздушное судно торжественно встретили водяной аркой. Назад самолет Airbus А-320 вылетел с 173 пассажирами на борту.
Важный факт: это не только первый рейс авиакомпании FlyArystan в Наманган, но и первый рейс по маршруту "Алматы – Наманган".
В ближайшие месяцы авиаперелеты будут выполняться на чартерной основе. В дальнейшем, при постоянной полной загрузке, будут введены регулярные рейсы по этому направлению.