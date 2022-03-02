https://uz.sputniknews.ru/20220302/bolee-49-tysyachi-bejentsev-iz-donbassa-za-sutki-peresekli-rossiyskuyu-granitsu--23091333.html

Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса за сутки пересекли российскую границу

Более 4,9 тысячи беженцев из Донбасса за сутки пересекли российскую границу

О ситуации с беженцами из народных республик читайте в материале.

2022-03-02T18:41+0500

2022-03-02T18:41+0500

2022-03-02T18:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

беженцы

донбасс

граница

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. За сутки больше 4,9 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли пункты пропуска на границе с Россией.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Ростовской области."За прошедшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4900 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", — сообщили в ведомстве.Ранее из-за напряженной обстановки в Донбассе руководители ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации местных жителей, в частности, в первую очередь женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область в связи с угрозой силовой атаки со стороны украинских военнослужащих. В начале конфликта границу пересекли несколько десятков тысяч беженцев, позже поток уменьшился.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Преступления властей Украины против мирных жителейГеноцид, над которым смеется Европа

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беженцы, донбасс, граница