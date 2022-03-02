https://uz.sputniknews.ru/20220302/chem-otlichaetsya-rossiyskaya-operatsiya-z-ot-zapadnyx-analogov-23095248.html

Чем отличается российская операция "Z" от западных аналогов

Чем отличается российская операция "Z" от западных аналогов

Операция ВС России по демилитаризации и денацификации Украины проходит динамично, эффективно, и является образцом сетецентрической организации боевых действий.

2022-03-02T21:30+0500

2022-03-02T21:30+0500

2022-03-02T21:30+0500

колумнисты

операция

запад

украина

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Превосходство достигается за счет высокотехнологичных вооружений, единой оперативно-тактической осведомленности подразделений, распределения и синхронизации сил для точного огневого поражения критически важных военных объектов – на всей территории противника.Российские войска демонстрируют фантастический уровень боевой подготовки: активно и одновременно действуют практически во всех регионах Украины, где нарушено централизованное управление и обеспечение ВСУ, крупные города блокированы, наблюдается лишь очаговое сопротивление – с использованием мирных граждан в качестве "живого щита". Невзирая на болезненную реакцию ЕС, США и НАТО, Москва намерена довести операцию до логического завершения. Вероятно, не в Киеве (вокруг которого сосредоточена могущественная группировка войск РФ), а во Львове и на польской границе.Технологические особенности российской операции: сетецентрическая организация боевых действий, высокоточное применение ракетного оружия и разнородной группировки войск, полный контроль воздушного пространства с первого дня, десанты на важных направлениях – по всей территории противника, оперативная переброска бронетанковой техники и окружение (блокировка) крупных городов, включая Киев, а также активное применение истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бережное отношение к мирным жителям и городской инфраструктуре.По данным Минобороны РФ, за шесть суток операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе более 50 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 46 беспилотных летательных аппаратов, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО и 51 РЛС, 472 танка и других бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники. Это безусловный разгром.Сопоставимые по географическому масштабу вялотекущие операции Пентагона и НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане выглядят жалко. К примеру, американские рейнджеры в 2003 году дошли до Багдада за две недели, а потом еще неделю сокрушали ракетными ударами городскую инфраструктуру – электроподстанции, водопровод, канализацию и мусоровозы. Мы знаем, чем закончилась эта кампания – гибелью 1 млн местных жителей и бесславным выводом войск США и НАТО из Ирака.Сетецентрическая реальностьВ Пентагоне отметили эффективное применение российскими войсками средств РЭБ – глушение сигналов GPS в регионах Украины и даже в акватории Черного моря. Ранее этого не делал никто в мире. Также никто не бросал вызов 6-му флоту ВМС США, размещая в непосредственной близости ракетные крейсеры и могущественные самолеты-ракетоносцы с гиперзвуковыми изделиями (российские МиГ-31К и Ту-22М3 дислоцируются на авиабазе Хмеймим в Сирии). Это на случай, если у НАТО появится искушение удаленно поддержать ВСУ крылатыми "Томагавками" (дальность BGM-109 Tomahawk – 2500 км).Ветеран разведки корпуса морской пехоты США и бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер профессионально оценил происходящее на Украине: "То, как русские работают, просто поразительно. Они как будто спустили с цепи преисподнюю… У США и НАТО нет ничего подобного". И добавил: "На сегодня блок НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище".Запад "отменяет" русскую культуру >>>Аналитики издания Military Watch отметили, что Украина – большая страна, обладающая третьей по численности армией Европы – более 200 тысяч военнослужащих, 900 тысяч резервистов и еще 100 тысяч военизированных формирований с развитой ударной авиацией и арсеналом баллистических ракет, 850 строевыми танками. Однако группировка российских войск достигла на украинской территории "значительного прогресса" в первые же 72 часа, а пригород Киева десантники взяли за 48 часов. Причем операции не предшествовали длительные воздушные удары, как в натовских кампаниях против Ирака или Югославии.Это объясняется способностью ударной авиации ВКС России молниеносно решать поставленные задачи и высокой эффективностью Сухопутных войск РФ, располагающих значительным (сирийским) боевым опытом. Россия не задействовала все свои элитные силы и технику, не ввела на украинский ТВД войска второго эшелон, что свидетельствует о высокой боевой эффективности и устойчивости.Для ускорения операции в резерве имеются бронетанковые части, ракетные и артиллерийские бригады большой мощности (термобарические системы "Солнцепек"), однако американские эксперты отмечают максимальную аккуратность и точность спецоперации – Россия не намерена разрушать гражданские объекты и инфраструктуру населенных пунктов.Американские эксперты отмечают: "Если бы русские войска не принимали таких трудоемких мер предосторожности, их продвижение шло бы намного быстрее". Зато после завершения демилитаризации и денацификации экономика Украины останется жизнеспособной. Для сравнения, украинские нацбаты типа "Азов" применяют тактику "выжженной земли". Military Watch прогнозирует ввод свежих сил Российской армии в западные регионы Украины, вблизи польских границ. И неслучайно.Ни разу не БагдадАмериканский президент Джозеф Байден и официальные представители стран НАТО после 24 февраля практически ежедневно заявляют, что их войска не будут вступать в конфликт с Российской армией на Украине – своя "кольчужка" ближе к телу."Партнеров" явно останавливает технологическое и боевое превосходство РФ в области обычных и ядерных вооружений. И все же, с учетом вероятных поставок киевскому режиму западных вооружений Москва видит опасность прямого военного столкновения с силами альянса.На территории Польши сегодня готовится к ночной отправке на Украину партия военной техники из стран-союзников, и польские ВВС ведут воздушную разведку в 100 метрах от украинской границы. Возможен большой фейерверк на территории Львовской области, о котором альянс заранее предупрежден российской стороной. Украина – не Ирак, где США и НАТО "резвились" 20 лет.Напомню, концепция сетецентрических боевых действий вице-адмирала Артура Себровски и научного сотрудника Минобороны США Джона Гарстка появилась в 1998 году. Главная идея – кратное увеличение мощи вооруженных сил без роста численности, за счет качественного скачка технологии управления и возможностей единой информационной сети, объединяющей все действующие подразделения в режиме реального времени.Запад открыл век нового варварства >>>Министерство обороны РФ развило и усовершенствовало эту теорию, а главное, с унизительным для США и НАТО опережением внедрила сетецентрическое искусство в жизнь. Поэтому не следует лишний раз нарушать красную линию России на украинской территории.В сенатском комитете США по вооруженным силам аналитики Хизер Конли и Роджер Закхейм сегодня заявили, что Китай – "основной вызов", а Россия – "безусловно самая опасная сегодня". Господа, займитесь чем-нибудь полезным! Вот, к примеру, глава Федеральной резервной системы уже заметил, что последствия конфликта на Украине для экономики США будут "в высшей степени неопределенными".Бросать в Россию обвинения, камни, "Джавелины" или "Томагавки" Вашингтон и Брюссель не имеют никакого права, уже потому что в 2014 году именно США и ЕС организовали государственный переворот в Киеве, создали на Украине крайне милитаризованное нацистское государство, и этим инициировали начало боевых действий в Восточной Европе.Затем в течение восьми лет США и ЕС никак не повлияли на выполнение киевским режимом Минских соглашений. Теперь Россия в кратчайшие сроки завершит войну, и сетецентрично сметет всех, кто окажется на пути к прочному миру в Европе. Специальная военная операция России направлена на разоружение Украины, альтернативы быть не может.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Почему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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операция, запад, украина