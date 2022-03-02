https://uz.sputniknews.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-23079814.html

Запад "отменяет" русскую культуру

Запад "отменяет" русскую культуру

Маэстро Гергиев снят с должности главного дирижера Мюнхенского оркестра бургомистром столицы Баварии. Спустя несколько часов имя примадонны Нетребко было вымарано из мартовских афиш Ла Скала. И это не конец.

2022-03-02T14:47+0500

2022-03-02T14:47+0500

2022-03-02T14:47+0500

колумнисты

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/02/23079747_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_5e4833be1e94434fc30f7e1305d0067e.jpg

Спустя несколько часов имя примадонны Нетребко было вымарано из мартовских афиш Ла Скала.Миланский театр сообщил, что одна из лучших сопрано в мире "больна".Звезда оперной сцены тут же ответила: "Я здорова, но не приеду".Таким образом, после того как Россию попытались отменить экономически, вводя рестрикции, а затем и политически, приклеивая на нее ярлык "агрессора", а также "душителя свобод и прогресса", сегодня в повестке новая, но, наверное, самая непростая задача: Россию будут изгонять из пространства всемирной культуры, отменяя последовательно концерты наших музыкантов, переставая организовывать выставки российских художников и даже показывая наманикюренным пальчиком в сторону русской литературы, мол, там еще остались те, кто воспевает "имперский дух", и называя в числе таких воспевателей Льва Толстого и его "Войну и мир".Как бы абсурдно ни звучали нынешние лозунги, как бы чудовищно ни выглядели современные геростраты-атлантисты, их интенции сегодня абсолютно прозрачны: нам (при их финансовой помощи тем, кто историю переписывает) отныне будет отказано в нашем же наследии.Наследие — это наша культура. От новгородских берестяных грамот до Первого концерта Чайковского, от сделанного первопечатником Иваном Федоровым до эмальерного искусства Карла Фаберже, до сих пор, кстати, никем и нигде не превзойденного.Старт отмены русской культуры уже дан, свисток уже прозвучал, и действия уже совершены.Нью-йоркский Карнеги-холл отменил участие в концертах Валерия Гергиева, который должен был встать к дирижерскому пульту Венского филармонического оркестра. Имя пианиста Дениса Мацуева из афиши тоже вычеркнули.Причина названа не была, но пресса, в том числе и "Нью-Йорк таймс", озвучила опасения руководства знаменитого концертного зала, как и совета попечителей Карнеги-холла, что "участие маэстро Гергиева в концертах в такой ситуации может быть неверно истолковано и обществу может быть послан неверный (sic!) сигнал".Как на Узбекистане и других странах СНГ скажутся антироссийские санкции >>Придирчивое чтение приводит к следующему выводу: судя по глухим намекам, от известного всему миру дирижера потребовали публично прояснить свою позицию в свете последних событий, касающихся российско-украинского кризиса.Можно предположить, что примерно то же самое было предложено сделать и знаменитому пианисту Мацуеву.Судя по реакции и по тому, как быстро была найдена замена маэстро Гергиеву, в его и Мацуева ответах никто в Нью-Йорке не сомневался.От своего старшего партнера по антироссийской коалиции не отстает и Европа. Мэры сразу двух городов — итальянского Милана и баварского Мюнхена — высказали в адрес дирижера Гергиева схожие требования и точно так же запросили отречение (называем вещи своими именами, пришло для этого время) от России.Да, что-то там промелькнуло по поводу "формулировки о том, как сегодня маэстро относится к Путину и одобряет ли его решения", но наивное политиканство не должно никого вводить в заблуждение: чтобы сохранить ангажементы, которые означают возможность работы в Европе и США, от знаменитого музыканта потребовали публичного отречения от Родины.Такие категории, как талант, мастерство, способности, виртуозность исполнения, перестали иметь вообще какое-либо значение, ведь если можно заменить, вернее, отменить самого Гергиева за пультом Венского филармонического, а самого Мацуева — за клавиатурой "Стейнвея", да еще на сцене самого Карнеги-холла при тотальном молчании (то есть знаке согласия) и пришедшей публики, и общественности, это значит, что заменить, вернее, отменить можно в принципе кого угодно.Тем более, что со солидарностью у музыкантов подобного уровня дела обстоят так, как обстоят, и те, кто на замены вышли и выходить еще будут, никак публично не усомнились в подобных решениях.Происходит вот это все не в "страшном и тоталитарном СССР", где действительно еще полвека назад можно было очень легко лишиться возможности и концертировать, и выбирать репертуар, и выступать там, куда приглашали, как и лишиться возможности ставить на сцене то, что считаешь нужным, в том стиле, который тебе представляется художественно оправданным, снимать кино, которое, по твоему разумению, поднимает важные проблемы.В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством >>Мы с горечью наблюдаем, как сегодня на столь гордившимся и гордящемся до сих пор всеми свободами и правами Западе восходит обскурантизм самого мрачного и фанатичного толка, формулируемый: "Кто не с нами, тот против нас!", возрождается самая чудовищная цензура, уполномоченные от которой совершенно добровольно начинают проверять на лояльность всех подряд — не только в текущем моменте, но и в прошлом, и если в биографии находят не совсем светлые, с точки зрения нынешних проверяльщиков, моменты, то человека заранее пригвождают к позорному столбу.Диктатура необразованных бездарей, не знающих, чем отличается Бабель от Бебеля, а Гоголь от Гегеля, сегодня формирует повестку дня в европейской культуре. Потому, что так легче свести счеты с теми, кто талантлив и этим даром силен, а также чтобы занять их места и получить соответствующие этим местам гонорары и прочий соцпакет.Такого точно не было даже во времена, которые сегодня пафосно именуются "противостоянием двух идеологий", когда марксизм-ленинизм и капиталистический либерализм состязались в том числе и на ринге культуры.Тогда и непревзойденный виртуоз Давид Ойстрах, и умевший заставить петь скрипку божественным голосом Леонид Коган — музыканты, бесконечно преданные коммунистическому режиму, и к тому же обладатели партбилетов — ездили столько, сколько их приглашали, туда, куда их приглашали, давая концерты по всему миру, и ни у одного из них, как и у не менее знаменитых танцовщиков и танцовщиц не требовали поклониться либеральным ценностям, чтобы иметь возможность выйти на западную сцену.Потому, что хоть на нынешних и не сутаны, но ход мыслей, идеология и выстраивание смыслов очень похожи на те, что господствовали в Европе в эпоху, когда несогласных с "генеральной линией" просто сжигали. На площадях.Сжигали за исповедание иной, чем католической, веры и иного, чем "Земля плоская, стоит на трех китах", научного знания. Сжигали женщин за красоту, и своеволие, и не тот цвет волос.Это известно, многократно описано и, самое главное, оценено исторически и юридически.Названо это варварством. И преступлением.Сегодня можно сколько угодно говорить о том, что так "очищаются ряды" и "смыкается общепрогрессивный (или, если угодно, антироссийский) фронт", хотя мы в России знаем, чем такое "очищение" имеет свойство оканчиваться. Знаем на собственном очень горьком и травматичном опыте.Хотелось предостеречь, конечно. Если предостережение наше еще могут услышать.Чего России ждать теперь от Запада >>И последнее: практически вся нынешняя европейская гуманистическая философия (а если гуманистическая, то значит — свободная) вышла из терцин "Божественной комедии" Данте.Великий флорентиец, изгнанный из родного города за преданность идеям и правду поэтического глагола, недаром поместил предателей в самый страшный, самый мрачный и безысходный девятый круг ада.И тут, собственно, как русская культура, так и итальянский Ренессанс согласны: торговать убеждениями за ангажементы грешно. Последствия могут быть жуткими.Маэстро Гергиев, не польстившись на "ангажементы", сегодня показывает Европе пример и истинно европейского, и русского духа.И Европа и ее культура, и Россия и ее культура ему за это еще будут, когда придет время, громко аплодировать!Источник: РИА Новости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

запад