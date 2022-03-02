https://uz.sputniknews.ru/20220302/delegatsiya-rossii-pribyvaet-na-peregovory-s-ukrainoy-23095751.html

Делегация России прибывает на переговоры с Украиной

Делегация России прибывает на переговоры с Украиной

Состав делегации такой же, как и во время первого раунда переговоров в Гомельской области.

2022-03-02T21:54+0500

2022-03-02T21:54+0500

2022-03-02T21:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

делегация

украина

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ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Делегация России выехала к месту проведения переговоров с Украиной, передает РИА Новости.Автомобили делегации проследовали к месту проведения встречи в Беловежской пуще.Помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что украинская сторона только недавно выехала из Киева и должна прибыть к месту проведения переговоров в четверг утром.Состав делегаций ожидается такой же, как и во время первого раунда переговоров в Гомельской области 28 февраля.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.В состав украинской делегации входили министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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делегация, украина