https://uz.sputniknews.ru/20220302/v-kremle-prokommentirovali-slova-putina-o-formirovanii-granits-ukrainy-23087169.html

В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины

В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины

Песков объяснил, стоит ли применять слова Путина о формировании границ Украины к Казахстану и другим бывшим республикам СССР.

2022-03-02T16:41+0500

2022-03-02T16:41+0500

2022-03-02T16:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

кремль

владимир путин

украина

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Соответствующий вопрос задали ему во время брифинга.Ранее Владимир Путин, в своем обращении к россиянам, говорил о том, что на Украине называют декоммунизацией сносы памятников Ленину. Он заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины. По его словам, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ >>Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>

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кремль, владимир путин, украина