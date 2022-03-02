https://uz.sputniknews.ru/20220302/kakie-strany-vveli-sanktsii-protiv-rossii-foto--23083324.html
Какие страны ввели санкции против России — фото
Какие страны ввели санкции против России — фото
О странах, поддерживающих Россию, и о странах, наложивших на нее санкции, читайте в нашем материале.
2022-03-02T16:21+0500
2022-03-02T16:21+0500
2022-03-02T17:49+0500
специальная военная операция россии в донбассе
санкции
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Уже несколько дней западные СМИ наполнены заголовками: "Весь мир наказывает Россию санкциями", передает Sputnik Ближнее зарубежье.Либо у изданий узкое представление о мире, либо они говорят неправду. Подробности — в нашей инфографике.Главные "источники санкций" — США и ЕС, а также страны, которые находятся под их прямым влиянием. Поддержали или не осудили действия России — Китай, Индия, Пакистан, Иран, Бразилия, Аргентина, Мексика, ЮАР и другие страны. Общая численность населения в дружественных России странах — около 4 млрд человек и 35% доли в мировом ВВП. По данным всемирной статистики в реальном времени Worldometers общая численность людей на Земле составляет около 7,9 млрд человек.Читайте также:Американские энергетики просят исключить российский уран из-под санкцийКак на Узбекистане и других странах СНГ скажутся антироссийские санкции
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санкции
Какие страны ввели санкции против России — фото
16:21 02.03.2022 (обновлено: 17:49 02.03.2022) Подписаться на
О странах, поддерживающих Россию, и о странах, наложивших на нее санкции, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Уже несколько дней западные СМИ наполнены заголовками: "Весь мир наказывает Россию санкциями", передает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Либо у изданий узкое представление о мире, либо они говорят неправду.
Подробности — в нашей инфографике.
Главные "источники санкций" — США и ЕС, а также страны, которые находятся под их прямым влиянием.
Поддержали или не осудили действия России — Китай, Индия, Пакистан, Иран, Бразилия, Аргентина, Мексика, ЮАР и другие страны.
Общая численность населения в дружественных России странах — около 4 млрд человек и 35% доли в мировом ВВП.
По данным
всемирной статистики в реальном времени Worldometers общая численность людей на Земле составляет около 7,9 млрд человек.