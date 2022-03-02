https://uz.sputniknews.ru/20220302/mirziyoev-vstretilsya-s-glavoy-kontrterroristicheskogo-upravleniya-oon-23095074.html
Мирзиёев встретился с главой Контртеррористического управления ООН
Мирзиёев встретился с главой Контртеррористического управления ООН
Президент Узбекистана обсудил с Владимиром Воронковым помощь афганскому народу и борьбу с религиозным экстремизмом.
2022-03-02T21:00+0500
2022-03-02T21:00+0500
2022-03-02T21:10+0500
общество
шавкат мирзиёев
оон
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря и главу Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, сообщает пресс-служба главы государства.Владимир Воронков прибыл в Ташкент для участия в международной конференции по Глобальной антитеррористической стратегии ООН. Конференция начнется в четверг и продлится два дня, сообщает пресс-служба.Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН. В настоящее время страна принимает участие в 15 проектах Контртеррористического управления."Обсуждены возможности проведения многосторонних мероприятий в рамках принятой по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", по ограждению молодежи от пагубного влияния идей экстремизма и терроризма, по обмену опытом в области реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из "горячих точек", а также сотрудничества в сфере подготовки кадров", - сообщили в пресс-службе.Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, в частности, по возможной помощи афганскому народу.Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе развитию ситуации в Афганистане, принятию мер по оказанию содействия и помощи афганскому народу.По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Владимир Воронков договорились разработать "дорожную карту" по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением.Читайте также: Мирзиёев поручил смягчить в Узбекистане последствия украинского кризиса
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Мирзиёев встретился с главой Контртеррористического управления ООН
21:00 02.03.2022 (обновлено: 21:10 02.03.2022) Подписаться на
Президент Узбекистана обсудил с Владимиром Воронковым помощь афганскому народу и борьбу с религиозным экстремизмом.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря и главу Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, сообщает пресс-служба
главы государства.
Владимир Воронков прибыл в Ташкент для участия в международной конференции по Глобальной антитеррористической стратегии ООН. Конференция начнется в четверг и продлится два дня, сообщает пресс-служба.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего практического взаимодействия Узбекистана с институтами и структурами ООН. В настоящее время страна принимает участие в 15 проектах Контртеррористического управления.
"Обсуждены возможности проведения многосторонних мероприятий в рамках принятой по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", по ограждению молодежи от пагубного влияния идей экстремизма и терроризма, по обмену опытом в области реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из "горячих точек", а также сотрудничества в сфере подготовки кадров", - сообщили в пресс-службе.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, в частности, по возможной помощи афганскому народу.
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе развитию ситуации в Афганистане, принятию мер по оказанию содействия и помощи афганскому народу.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Владимир Воронков договорились разработать "дорожную карту" по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением.