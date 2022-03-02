https://uz.sputniknews.ru/20220302/mirziyoev-poruchil-smyagchit-v-uzbekistane-posledstviya-ukrainskogo-krizisa-23081541.html

Мирзиёев поручил смягчить в Узбекистане последствия украинского кризиса

Мирзиёев поручил смягчить в Узбекистане последствия украинского кризиса

Президент Узбекистана поручил Кабмину подготовить план по смягчению воздействия на страну событий в странах-партнерах. На что обратил внимание лидер - читайте в нашем материале.

2022-03-02T13:56+0500

2022-03-02T13:56+0500

2022-03-02T13:56+0500

экономика

мирзиёев

узбекистан

кризис

президент

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил правительству подготовить детальный план конкретных мер по смягчению возможных последствий, связанных с ситуацией в отдельных ключевых странах-торговых партнерах Узбекистана.Об этом сообщает пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. По его словам, план должен касаться всех возможных социально-экономических последствий в разрезе каждой отрасли и региона республики.Отмечается, что руководители отраслей и территорий должны принять дополнительные меры для обеспечения надежности транспортно-логистической сети, в том числе с учетом дальнейшей диверсификации географии экспортных поставок.Хокимам областей поручено усилить работу по обеспечению социальной защиты населения, ускорению создания новых рабочих мест и трудоустройству незанятого населения.Глава республики обязал их вести постоянный мониторинг уровня инфляции, чтобы принимать упреждающие меры по недопущению резких колебаний цен на потребительском рынке.По итогам 2021-го внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 16 процентов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процента, Китай с долей 17,7 процента переместился на вторую строчку.Лидерство России в Госкомстате связали с ростом узбекского импорта в 1,3 раза — до 5,458 миллиарда долларов. В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.В рамках адресной инвестиционной программы Узбекистана на 2022 год была предусмотрена реализация четырех инвестиционных проектов с участием украинских компаний с прогнозом освоения в этом году на 16,5 миллиона долларов.Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что реализация этих совместных проектов будет затруднена.Что касается совместных проектов между Узбекистаном и Россией, то на данный момент их более 150. Они оцениваются в 14 миллиардов долларов.Ситуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.В ответ на это страны Запада ввели в отношении России новые санкции. Под ограничения со стороны США и Великобритании подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". Они предполагают блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".В связи с ситуацией Сбербанк в среду принял решение вообще уйти с европейского рынка.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас, а ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

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мирзиёев, узбекистан, кризис, президент