https://uz.sputniknews.ru/20220302/rossiyskoy-armii-ne-nujno-prevraschat-kiev-v-drezden-45-go-goda--video-23093422.html
Российской армии не нужно превращать Киев в Дрезден 45-го года — видео
Российской армии не нужно превращать Киев в Дрезден 45-го года — видео
Спикер считает, что параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных и тяжелых потерь.
2022-03-02T19:41+0500
2022-03-02T19:41+0500
2022-03-02T19:41+0500
видео
армия
киев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация ближе к вечеру среды прибудет к месту проведения второго этапа переговоров с представителями Украины. Их первый этап состоялся на берегу реки Припять 28 февраля. В интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин рассказал о важности прямого диалога киевских властей с Россией, а также объяснил, почему важен не темп проведения военной операции, а минимизация жертв, особенно среди мирного населения.Есть опасность, предупреждает спикер: бои в городе — самые кровопролитные, потому что каждое окно, каждый подъезд — это опорный пункт.Поэтому параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных тяжелых потерь. Ведь, как правило, потери с наступающей стороны, в среднем, в три раза больше, чем обороняющейся, подчеркнул эксперт.
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армия, киев, видео
Российской армии не нужно превращать Киев в Дрезден 45-го года — видео
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Спикер считает, что параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных и тяжелых потерь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация ближе к вечеру среды прибудет к месту проведения второго этапа переговоров с представителями Украины. Их первый этап состоялся на берегу реки Припять 28 февраля.
В интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин рассказал о важности прямого диалога киевских властей с Россией, а также объяснил, почему важен не темп проведения военной операции, а минимизация жертв, особенно среди мирного населения.
Что можно наблюдать сейчас на Украине? Крупные города блокированы. Российское руководство заявило, что война до победы, — значит начнется штурм таких городов, как Киев, Харьков и других.
Александр Жилин
Военный эксперт
Есть опасность, предупреждает спикер: бои в городе — самые кровопролитные, потому что каждое окно, каждый подъезд — это опорный пункт.
Поэтому параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных тяжелых потерь. Ведь, как правило, потери с наступающей стороны, в среднем, в три раза больше, чем обороняющейся, подчеркнул эксперт.