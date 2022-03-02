https://uz.sputniknews.ru/20220302/rossiyskoy-armii-ne-nujno-prevraschat-kiev-v-drezden-45-go-goda--video-23093422.html

Российской армии не нужно превращать Киев в Дрезден 45-го года — видео

Российской армии не нужно превращать Киев в Дрезден 45-го года — видео

Спикер считает, что параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных и тяжелых потерь.

2022-03-02T19:41+0500

2022-03-02T19:41+0500

2022-03-02T19:41+0500

видео

армия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/02/23093021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbe33efdd7a302a852eadc7ae5a2fbd9.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация ближе к вечеру среды прибудет к месту проведения второго этапа переговоров с представителями Украины. Их первый этап состоялся на берегу реки Припять 28 февраля. В интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин рассказал о важности прямого диалога киевских властей с Россией, а также объяснил, почему важен не темп проведения военной операции, а минимизация жертв, особенно среди мирного населения.Есть опасность, предупреждает спикер: бои в городе — самые кровопролитные, потому что каждое окно, каждый подъезд — это опорный пункт.Поэтому параллельно в военной компонентой надо не ослаблять дипломатические усилия для того, чтобы избежать очень серьезных тяжелых потерь. Ведь, как правило, потери с наступающей стороны, в среднем, в три раза больше, чем обороняющейся, подчеркнул эксперт.

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армия, киев, видео