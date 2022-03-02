https://uz.sputniknews.ru/20220302/ukrainskiy-xerson-vzyat-pod-kontrol-vs-rossii---minoborony-rf-23078766.html

Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ

Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ

В Минобороны рассказали, как работают объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт в городе.

2022-03-02T13:03+0500

2022-03-02T13:03+0500

2022-03-02T13:03+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над городом Херсоном, а также населенными пунктами Токмак и Васильевка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.Представитель Минобороны РФ также добавил, что объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики >>

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