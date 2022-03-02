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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Влаимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220302/ukrainskiy-xerson-vzyat-pod-kontrol-vs-rossii---minoborony-rf-23078766.html
Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ
Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ
В Минобороны рассказали, как работают объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт в городе.
2022-03-02T13:03+0500
2022-03-02T13:03+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над городом Херсоном, а также населенными пунктами Токмак и Васильевка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.Представитель Минобороны РФ также добавил, что объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация &gt;&gt;"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики &gt;&gt;
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украина

Украинский Херсон взят под контроль ВС России - Минобороны РФ

13:03 02.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В Минобороны рассказали, как работают объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт в городе.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над городом Херсоном, а также населенными пунктами Токмак и Васильевка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Представитель Минобороны РФ также добавил, что объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме.

Обострение ситуации в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. А позже, 19 февраля, обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.

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