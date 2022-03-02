https://uz.sputniknews.ru/20220302/uzbekistan-evakuiroval-iz-ukrainy-svyshe-tysyachi-svoix-grajdan--video-23072742.html

Узбекистан эвакуировал из Украины свыше тысячи своих граждан — видео

Узбекистан эвакуировал из Украины свыше тысячи своих граждан — видео

Узбекистанцев вывозят спецрейсами национальной авиакомпании из аэропорта польского города Катовице. Всего на территории Украины находится около 4,3 тыс граждан республики.

2022-03-02T11:02+0500

2022-03-02T11:02+0500

2022-03-02T11:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

украина

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Власти Узбекистана организовали уже пять авиарейсов, которыми эвакуировали из Украины на родину 1 186 человек.Об этом в среду заявил официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов. Узбекистанцев вывозят спецрейсами национальной авиакомпании из аэропорта польского города Катовице.По словам Кабулжанова, сегодня соотечественники смогут вернуться на родину еще двумя самолетами. Один из них вылетел из Ташкента в 7.00 утра, второй — в 10.00. Прорабатывается возможность организации дополнительных рейсов.Отмечается, что дипломатические представительства Узбекистана в Польше и на Украине работают в круглосуточном режиме. Для сограждан организовано горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.Накануне пресс-служба узбекского Минтранса показала кадры прибытия третьего эвакуационного рейса. На нем на родину во вторник вечером вернулись 253 человека, среди них – 68 женщин, 54 ребенка и 12 младенцев.Ранее сообщалось, что в ближайшее время из Украины планируется вывезти более 1,5 тысячи граждан Узбекистана. Эвакуационные рейсы будут курсировать ежедневно. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Всего на территории Украины находится около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ситуация на УкраинеСитуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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