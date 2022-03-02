https://uz.sputniknews.ru/20220302/uzbekistan-vyplatit-dekretnye-vsem-jenschinam-23077958.html

Узбекистан выплатит декретные всем женщинам

Узбекистан выплатит декретные всем женщинам

Пособие по беременности и родам теперь будут получать все женщины, независимо от места работы. В следующем году на эти цели запланировано выделить из бюджета 1,7 триллиона сумов.

2022-03-02T13:42+0500

2022-03-02T13:42+0500

2022-03-02T13:42+0500

общество

узбекистан

женщины

пособие

работа

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/266/44/2664456_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_762e7b66482e2652353c9a77c57fc634.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пособие по беременности и родам с 1 сентября этого года начнут получать все женщины, независимо от их места работы.Соответствующее заявление сделал президент Узбекистана накануне во время видеоселекторного совещания, посвященного совершенствованию системы поддержки женщин. Его слова приводит пресс-служба лидера.Поэтому, по его словам, с 1 сентября начнет действовать система гарантированной государством выплаты пособия по беременности и родам женщинам, официально работающим в частном секторе.Они получат единовременное декретное пособие в размере двух миллионов сумов за 4 месяца. Отмечается, что в этом году для этого из бюджета будет выделено 200 миллиардов, в 2023 году - 1,7 триллиона сумов.Взять на себя расходы по выплате этого пособия ранее государству предложили депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). Это, по их мнению, должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, женщины, пособие, работа, бюджет