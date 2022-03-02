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https://uz.sputniknews.ru/20220302/uzbekistan-vyplatit-dekretnye-vsem-jenschinam-23077958.html
Узбекистан выплатит декретные всем женщинам
Узбекистан выплатит декретные всем женщинам
Пособие по беременности и родам теперь будут получать все женщины, независимо от места работы. В следующем году на эти цели запланировано выделить из бюджета 1,7 триллиона сумов.
2022-03-02T13:42+0500
2022-03-02T13:42+0500
общество
узбекистан
женщины
пособие
работа
бюджет
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пособие по беременности и родам с 1 сентября этого года начнут получать все женщины, независимо от их места работы.Соответствующее заявление сделал президент Узбекистана накануне во время видеоселекторного совещания, посвященного совершенствованию системы поддержки женщин. Его слова приводит пресс-служба лидера.Поэтому, по его словам, с 1 сентября начнет действовать система гарантированной государством выплаты пособия по беременности и родам женщинам, официально работающим в частном секторе.Они получат единовременное декретное пособие в размере двух миллионов сумов за 4 месяца. Отмечается, что в этом году для этого из бюджета будет выделено 200 миллиардов, в 2023 году - 1,7 триллиона сумов.Взять на себя расходы по выплате этого пособия ранее государству предложили депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). Это, по их мнению, должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.
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узбекистан, женщины, пособие, работа, бюджет

Узбекистан выплатит декретные всем женщинам

13:42 02.03.2022
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМать с младенцем
Мать с младенцем - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Пособие по беременности и родам теперь будут получать все женщины, независимо от места работы. В следующем году на эти цели запланировано выделить из бюджета 1,7 триллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пособие по беременности и родам с 1 сентября этого года начнут получать все женщины, независимо от их места работы.
Соответствующее заявление сделал президент Узбекистана накануне во время видеоселекторного совещания, посвященного совершенствованию системы поддержки женщин. Его слова приводит пресс-служба лидера.
“Надо откровенно сказать, что бюджетные организации выплачивают пособия по беременности в полном объеме. Частный сектор, к сожалению, бывает, что избегает официального трудоустройства женщин, чтобы избежать этих расходов”, — сказал на совещании Мирзиёев.
Поэтому, по его словам, с 1 сентября начнет действовать система гарантированной государством выплаты пособия по беременности и родам женщинам, официально работающим в частном секторе.
Они получат единовременное декретное пособие в размере двух миллионов сумов за 4 месяца. Отмечается, что в этом году для этого из бюджета будет выделено 200 миллиардов, в 2023 году - 1,7 триллиона сумов.
Взять на себя расходы по выплате этого пособия ранее государству предложили депутаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). Это, по их мнению, должно гарантировать получение декретных всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.
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