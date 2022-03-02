https://uz.sputniknews.ru/20220302/uzbekskoe-posolstvo-ne-evakuiruyut---mid-23093812.html

Узбекское посольство не эвакуируют - МИД

Узбекское посольство не эвакуируют - МИД

Вопрос эвакуации дипломатического представительства не рассматривается, подчеркнул пресс-секретарь министерства. 02.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-02T20:20+0500

2022-03-02T20:20+0500

2022-03-02T20:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

посольство

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18621395_54:148:2523:1537_1920x0_80_0_0_c664a184b6a41f3c54753a0b750ddfe5.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Узбекистан не планирует эвакуировать свое посольство из Киева во Львов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь узбекского Министерства иностранных дел страны Юсуп Кабулжанов.К настоящему моменту в Узбекистан вернулись более тысячи граждан, эвакуированных с Украины. Всего власти страны организовали пять специальных рейсов из польского города Катовице в Ташкент.Отмечается, что дипломатические представительства Узбекистана в Польше и на Украине работают в круглосуточном режиме. Для сограждан организовано горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.Накануне пресс-служба узбекского Минтранса показала кадры прибытия третьего эвакуационного рейса. На нем на родину во вторник вечером вернулись 253 человека, среди них – 68 женщин, 54 ребенка и 12 младенцев.Ранее сообщалось, что в ближайшее время из Украины планируется вывезти более 1,5 тысячи граждан Узбекистана. Эвакуационные рейсы будут курсировать ежедневно. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Всего на территории Украины находится около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ситуация на УкраинеСитуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Истоки российско-украинского конфликта

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, посольство, эвакуация