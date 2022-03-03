https://uz.sputniknews.ru/20220303/esche-bolee-670-uzbekistantsev-vernulis-iz-ukrainy-23112146.html

Еще более 670 узбекистанцев вернулись из Украины

Еще более 670 узбекистанцев вернулись из Украины

В четверг ожидается еще несколько эвакуационных рейсов из польского города Катовице.

2022-03-03T14:20+0500

2022-03-03T14:20+0500

2022-03-03T16:39+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. В Ташкент прилетело уже восемь спецрейсов с узбекистанцами, эвакуированными из Украины.По данным МИД Узбекистана, 2-3 марта из аэропорта польского города Катовице тремя рейсами АО "UzbekistanAirways" прилетел 671 гражданин страны, в том числе 129 женщин, 82 ребенка и 14 младенцев, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Всего за это время организовано 8 спецрейсов, которые доставили в Ташкент 1 859 человек.Отмечается, что дипломатические представительства Узбекистана в Польше и на Украине работают в круглосуточном режиме. Для сограждан организовано горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.Накануне пресс-служба узбекского Минтранса показала кадры прибытия третьего эвакуационного рейса. На нем на родину во вторник вечером вернулись 253 человека, среди них – 68 женщин, 54 ребенка и 12 младенцев.Ранее сообщалось, что в ближайшее время из Украины планируется вывезти более 1,5 тысячи граждан Узбекистана. Эвакуационные рейсы будут курсировать ежедневно. В приоритетном порядке в списки эвакуируемых будут включаться женщины, дети, студенты и пожилые люди.Всего на территории Украины находится около 4,3 тысячи узбекистанцев.Ситуация на УкраинеСитуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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украина, эвакуация