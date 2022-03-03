https://uz.sputniknews.ru/20220303/deputat-gosdumy-natovtsy-po-gorlo-v-krovi-23098009.html

Депутат Госдумы объяснил разницу между военными операциями НАТО и России

Депутат Госдумы объяснил разницу между военными операциями НАТО и России

Давайте вспомним, с чего все начиналось. Прямо со времен распада СССР.

2022-03-03T09:24+0500

2022-03-03T09:24+0500

2022-03-03T09:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23098311_128:163:2821:1678_1920x0_80_0_0_5c7f0e55f99c66f1f39edd8250a5e018.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов знает о войне не понаслышке — он сам участник боевых действий, герой России. В августе 2008-го Красов принимал участие в военной операции России по принуждению Грузии к миру.Поговорили с ним о том, насколько операция по демилитаризации и денацификации Украины уникальна и почему не имеет аналогов.Это даже не военная, а миротворческая операция"Давайте вспомним, с чего все начиналось. Вначале, после распада СССР, нам обещали, что продвижения НАТО к нашим границам не будет. Воспользовались слабостью нашего государства, — обманули. Западные объединенные войска уже фактически стоят у наших границ. Дальше — аппетиты разыгрались, они провели государственный переворот на Украине с привлечением неонацистов. И развязали кровавую бойню на востоке Украины. И эта бойня, развязанная киевской хунтой, длится уже восемь лет! Восемь лет гибнут мирные жители, люди старшего поколения, женщины, дети. Восемь лет льется кровь", —возмутился Красов.Он отметил, что Запад готовился использовать Украину в своих интересах, пичкал страну оружием, выделял средства на милитаризацию, возводил в ранг героев нацистов —Бандеру и Шухевича. На пороге Третьей мировой: НАТО объявляет войну России? >>Сотни тысяч советников, инструкторов работали в Вооруженных силах Украины, готовили действовать в интересах НАТО. Кроме того, Украина уже принимала участие в натовских операциях — в Афганистане и Ираке. ВСУ были готовы были действовать по стандартам НАТО, сказал политик.А после Украины те же западные сценаристы попытались организовать госперевороты в Беларуси и Казахстане, но сделать это не удалось благодаря России и ОДКБ, подчеркивает собеседник. Поэтому не было ничего удивительного в том, что президент России, чьи озабоченности Запад игнорировал, принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Политик уверен, что российские военнослужащие настоящие профи — их профессионализм ковался в ходе многочисленных учений, которые проводились как на территории Российской Федерации, так и совместно с Беларусью. У армии России имеется опыт участия в боевых действиях в Сирии, на Северной Кавказе, в Грузии."Плюс у наших военных самые передовые образцы вооружения и военной техники. Причем, с такими характеристиками, каких нет ни в одной стране мира. Это дает нам большое преимущество в поражении противоборствующей стороны", — подчеркнул Красов.Но главное — Россия не агрессор, а страна-миротворец. Президент четко определил задачи — сберечь гражданское население, и с великодушием относиться в том числе к украинским военнослужащим, которые сложили оружие, отметил Красов. Не затрагивать гражданские объекты и инфраструктуру, сохранять жизни мирного населения, но при этом выводить из строя военную инфраструктуру. Аэродромы, технику, в том числе летательные аппараты, склады, средства ПВО, станции РЛС, пункты управления помогает применение высокоточного оружия с уникальными характеристиками. В то же время Красов призвал вспомнить военные операции, которые проводили США."Яркий пример — наша братская страна, тогда еще Югославия. Вы помните ракетные, авиационные удары, огонь артиллерии с использованием фосфорных боеприпасов, обедненного урана? И что руководство НАТО заявляло? Мы конечно сожалеем о том, что есть потери в том числе среди гражданского населения, но будем продолжать операцию. И они утюжили бедную Югославию вдоль и поперек, нанося удары и по гражданской инфраструктуре — по больницам, школам. Очень много жертв было именно среди гражданского населения. По сути, это было военное преступление. Но никто за это не ответил", — заявил Красов.О том, как именно проводят операции натовцы можно спросить в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии, "и они вам ответят, что руки у натовских солдат даже не по локоть в крови, они по горло утонули в крови, а нам пытаются внушить, что это оборонительная, очень добрая организация".А дальше тотальное разоружение"Теперь давайте вернемся к обращению Владимира Владимировича Путина к военнослужащим Вооруженных сил Украины — он просил не выполнять преступные приказы руководства, просил сдавать оружие. Только это позволит сохранить жизни. В дальнейшем с соблюдением определенных формальностей они смогут вернуться к своим семьям. Но это, конечно, не касается тех упырей в национальных батальонах, головорезов. По ним состоится военный трибунал. Их осудят как нацистских преступников", — уверен Красов.Чем отличается российская операция "Z" от западных аналогов >>После завершения военной операции придется еще поработать — изъять оружие у гражданского населения, оно не должно быть в свободном доступе. В Киеве более 25 тысяч стрелкового оружия раздали населению без всякого учета. Даже западные журналисты говорят: страшно не от того, что ведутся боевые действия в Киеве и на окраинах столицы, страшно от того, что оружие попало в непонятно чьи руки и кошмары происходят днем и ночью, отмечает политик.Самое обидное для Запада, что многолетняя работа западных инструкторов, вливание миллиардов долларов в вооружение на Украине, как это было и с Грузией, в буквальном смысле взлетает на воздух.Красов уверен, что ВСУ готовили к наступательным действиям по захвату Донецкой и Луганской народных республик, об этом говорило все — вооружение и силы, которые были сконцентрированы на границе ЛНР и ДНР, поэтому главнокомандующий и отдал приказ на опережение. А вот обороняться украинских вояк западные инструкторы не научили. И теперь все знания коту под хвост.Если же Запад и дальше продолжит поставлять Украине вооружение, самолеты, то, как предупредил Андрей Красов, эту помощь тут же будут уничтожать Вооруженные силы России — "у нас глаза есть в каждом районе Украины"."Хочу сказать, обращаясь к гражданам России, к моим согражданам, что пришло время нам снова продемонстрировать сплоченность, силу нашего русского единства. Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть выпавшие на нас испытания. Сохраним целостность и обеспечим безопасность своей страны, безопасность будущих поколений. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации, и полностью поддерживаю президента России Владимира Владимировича Путина, горжусь нашими вооруженными силами и нашими военнослужащими. Ребята, работайте до победы! Мы вас поддержим!", — заключил Красов.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Стефанов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

украина, армия