Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым
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Главы государств обсудили стратегическое партнерство и совместные проекты предприятий двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
"Особо внимание уделено реализации проектов кооперации ведущих предприятий двух стран, прежде всего в области торговли, энергетики, машиностроения, химической отрасли, строительной индустрии, транспорта и логистики", - отмечает пресс-служба.
Обсудили лидеры и международную ситуацию.