https://uz.sputniknews.ru/20220303/shavkat-mirziyoev-sozvonilsya-s-kasym-jomartom-tokaevym-23118600.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым

Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым

Главы государств обсудили стратегическое партнерство и совместные проекты предприятий двух стран.

2022-03-03T18:03+0500

2022-03-03T18:03+0500

2022-03-03T18:03+0500

общество

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.Обсудили лидеры и международную ситуацию.Читайте также: Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии

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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев