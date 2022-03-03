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Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым
Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым
Главы государств обсудили стратегическое партнерство и совместные проекты предприятий двух стран.
2022-03-03T18:03+0500
2022-03-03T18:03+0500
общество
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.Обсудили лидеры и международную ситуацию.Читайте также: Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии
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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев

Шавкат Мирзиёев созвонился с Касым-Жомартом Токаевым

18:03 03.03.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Главы государств обсудили стратегическое партнерство и совместные проекты предприятий двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
"Особо внимание уделено реализации проектов кооперации ведущих предприятий двух стран, прежде всего в области торговли, энергетики, машиностроения, химической отрасли, строительной индустрии, транспорта и логистики", - отмечает пресс-служба.
Обсудили лидеры и международную ситуацию.
Читайте также: Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии
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