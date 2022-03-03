https://uz.sputniknews.ru/20220303/shavkat-mirziyoev-uletel-v-pakistan-23117356.html

Шавкат Мирзиёев улетел в Пакистан - фото

Шавкат Мирзиёев улетел в Пакистан - фото

По итогам двухдневного визита глава государства планирует подписать совместную декларацию и ряд двусторонних документов.

2022-03-03T16:41+0500

2022-03-03T16:41+0500

2022-03-03T17:28+0500

общество

шавкат мирзиёев

визит

пакистан

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства вылетел в Пакистан по приглашению премьер-министра этой страны Имрана Хана.В ходе визита стороны обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие практического взаимодействия в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Планируется также обсудить программу культурно-гуманитарного обмена, сообщает пресс-служба.По итогам поездки Шавкат Мирзиёев подпишет с руководством Пакистана совместную декларацию и ряд двусторонних документов.Премьер-министр Пакистана Имран Хан в июле прошлого года побывал с официальным визитом в Узбекистане.Читайте также: Мирзиёев предложил методы борьбы с терроризмом в Центральной Азии

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шавкат мирзиёев, визит, пакистан