https://uz.sputniknews.ru/20220303/stali-izvestny-tseny-obnovlennyx-chevrolet-traverse-i-tahoe-23113263.html
Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и Tahoe
Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и Tahoe
В UzAuto Motors рассказали, где и за какую цену можно приобрести премиальные внедорожники.
2022-03-03T14:58+0500
2022-03-03T14:58+0500
2022-03-03T16:35+0500
общество
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цены
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В UzAuto Motors объявили о старте продаж премиальных внедорожников Chevrolet Traverse и Chevrolet Tahoe. В компании подробно описали характеристики новых авто и называли точные цены.Контракт на покупку новых моделей Chevrolet Traverse и Tahoe можно заключить у официальных дилеров компании "UzAuto Motors" — Nurafshon Autocentre в городе Нурафшон Ташкентской области, Drivers Village в Зангиатинском районе столицы и "Сергели Автотеххизмат" — в Сергелийском районе.Chevrolet Traverse в начальной комплектации можно купить по цене от 408 009 595 сумов*, а в комплектация Premier-класса — за 563 130 435 сумов*.Chevrolet Tahoe в начальной комплектации будет стоить 519 728 198 сумов* и выше, а в комплектации более высокого стандарта — RST AT MY22: за 823 913 043 сумов*.* — цены указаны без учета НДСЖелающие приобрести внедорожники в базовой комплектации могут оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес компании. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям.Месяц назад пользователей сети всколыхнула новость о том, что General Motors с 2022 года больше не будет выпускать Chevrolet Spark. Однако позже автопроизводитель успокоил жителей, заявив, что информация относится только американского рынка.Производить Chevrolet Spark в Узбекистане продолжат как минимум до 2023 года.Читайте также:UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix >>"Узавтосаноат" ждут реформы >>
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chevrolet, цены
Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и Tahoe
14:58 03.03.2022 (обновлено: 16:35 03.03.2022) Подписаться на
В UzAuto Motors рассказали где и за какую цену можно приобрести премиальные внедорожники.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
В UzAuto Motors объявили о старте продаж премиальных внедорожников Chevrolet Traverse и Chevrolet Tahoe. В компании подробно описали
характеристики новых авто и называли точные цены.
Контракт на покупку новых моделей Chevrolet Traverse и Tahoe можно заключить у официальных дилеров компании "UzAuto Motors" — Nurafshon Autocentre в городе Нурафшон Ташкентской области, Drivers Village в Зангиатинском районе столицы и "Сергели Автотеххизмат" — в Сергелийском районе.
Chevrolet Traverse в начальной комплектации можно купить по цене от 408 009 595 сумов*, а в комплектация Premier-класса — за 563 130 435 сумов*.
Chevrolet Tahoe в начальной комплектации будет стоить 519 728 198 сумов* и выше, а в комплектации более высокого стандарта — RST AT MY22: за 823 913 043 сумов*.
* — цены указаны без учета НДС
Желающие приобрести внедорожники в базовой комплектации могут оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес
компании. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям.
Месяц назад пользователей сети всколыхнула
новость о том, что General Motors с 2022 года больше не будет выпускать Chevrolet Spark. Однако позже автопроизводитель успокоил жителей, заявив, что информация относится только американского рынка.
Производить Chevrolet Spark в Узбекистане продолжат как минимум до 2023 года.
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