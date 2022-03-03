https://uz.sputniknews.ru/20220303/stali-izvestny-tseny-obnovlennyx-chevrolet-traverse-i-tahoe-23113263.html

Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и Tahoe

Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и Tahoe

В UzAuto Motors рассказали, где и за какую цену можно приобрести премиальные внедорожники.

2022-03-03T14:58+0500

2022-03-03T14:58+0500

2022-03-03T16:35+0500

общество

chevrolet

цены

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В UzAuto Motors объявили о старте продаж премиальных внедорожников Chevrolet Traverse и Chevrolet Tahoe. В компании подробно описали характеристики новых авто и называли точные цены.Контракт на покупку новых моделей Chevrolet Traverse и Tahoe можно заключить у официальных дилеров компании "UzAuto Motors" — Nurafshon Autocentre в городе Нурафшон Ташкентской области, Drivers Village в Зангиатинском районе столицы и "Сергели Автотеххизмат" — в Сергелийском районе.Chevrolet Traverse в начальной комплектации можно купить по цене от 408 009 595 сумов*, а в комплектация Premier-класса — за 563 130 435 сумов*.Chevrolet Tahoe в начальной комплектации будет стоить 519 728 198 сумов* и выше, а в комплектации более высокого стандарта — RST AT MY22: за 823 913 043 сумов*.* — цены указаны без учета НДСЖелающие приобрести внедорожники в базовой комплектации могут оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес компании. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям.Месяц назад пользователей сети всколыхнула новость о том, что General Motors с 2022 года больше не будет выпускать Chevrolet Spark. Однако позже автопроизводитель успокоил жителей, заявив, что информация относится только американского рынка.Производить Chevrolet Spark в Узбекистане продолжат как минимум до 2023 года.Читайте также:UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix >>"Узавтосаноат" ждут реформы >>

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