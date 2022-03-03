https://uz.sputniknews.ru/20220303/uzbekistan-airways-nashla-zamenu-reysam-v-krasnodar-i-rostov-na-donu-23097069.html

Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону

Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону

Полеты в эти два российских города были прекращены из-за закрытия аэропортов. Однако выход найден! Подробности — в материале.

2022-03-03T08:58+0500

2022-03-03T08:58+0500

2022-03-03T09:14+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

краснодар

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/60/13496051_470:257:995:552_1920x0_80_0_0_68b49e8b1485d6d3f63303c0e5bc06d8.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 3 по 26 марта вводит дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону.Напомним: с 24 февраля UzAirways отменила полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытия аэропортов в этих российских городах. Самолеты также перестали летать в Киев.В Сочи теперь будут летать прежние рейсы из Ташкента в Краснодар и Ростов-на-Дону, а также из Намангана в Краснодар.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Читайте также:

краснодар

ростов-на-дону

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, краснодар, ростов-на-дону