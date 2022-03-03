https://uz.sputniknews.ru/20220303/v-kremle-prokommentirovali-blokirovku-exa-moskvy--23110427.html

В Кремле прокомментировали блокировку "Эха Москвы"

В Кремле прокомментировали блокировку "Эха Москвы"

О том, что сказал пресс-секретарь президента о ситуации с радиостанцией, читайте в материале.

2022-03-03T14:40+0500

2022-03-03T14:40+0500

2022-03-03T16:37+0500

россия

кремль

блокировка

эхо москвы

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Генпрокуратура просто выполняет свою работу, и Владимир Путин знает о решении ведомства по "Эху Москвы". Об этом передает РИА Новости."Безусловно, президент в курсе такого решения, это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку "Эха Москвы".Спустя время, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что редакция категорически не согласна с требованием Генпрокуратуры и обжалует решение в суде.Позже экстренно созванный совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов решил закрыть радиоканал и сайт.После этого сайт издания заблокировали, а радио отключили от эфира.Роскомнадзор потребовал также от Google удалить приложение "Эха Москвы".В четверг утром Венедиктов рассказал РИА Новости, что не собирается уезжать из России в случае закрытия радиостанции и продолжит заниматься журналистикой.Ранее главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что решил на время уехать из страны. Но вещание из другой страны не планируется. Он также отметил, что будет оспаривать решение Генпрокуратуры в суде.Союз журналистов России после ограничения доступа к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь"* призвал на своём сайте коллег по цеху тщательно проверять свои источники, особенно когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями.* СМИ, выполняющее функции иноагентаЧитайте также:Специальная военная операция России в ДонбассеСайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке

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кремль, блокировка, эхо москвы