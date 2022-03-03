Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке
© Sputnik / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© Sputnik / Александр Гальперин
Эти попытки не прекращаются с субботы. Сейчас сильно затруднена публикация материалов практически на всех ресурсах.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.
"Сайты Sputnik по всему миру вновь подвергаются массированной кибератаке, эти попытки не прекращаются с субботы. Сейчас очень сильно затруднена публикация материалов практически на все сайты как в дальнем, так и ближнем зарубежье, при этом сами сайты у пользователей остаются в доступе. Мы призываем читателей смотреть за нашими новостями в Telegram-каналах языковых версий Sputnik", — рассказали в агентстве.
Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.
Накануне сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Медиагруппа назвала это цензурой.
"Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
Миссией медиагруппы является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.
О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".
Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.
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