https://uz.sputniknews.ru/20220303/sayty-sputnik-po-vsemu-miru-podvergayutsya-xakerskoy-atake-23097312.html

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке

Сайты Sputnik по всему миру подвергаются хакерской атаке

Кибератаки не прекращаются с субботы. Чем ответит медиагруппа МИА "Россия сегодня"? Подробности — в материале.

2022-03-03T09:43+0500

2022-03-03T09:43+0500

2022-03-03T09:43+0500

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sputnik

хакер

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik.Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.Накануне сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Медиагруппа назвала это цензурой.Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.Читайте также:

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