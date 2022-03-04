https://uz.sputniknews.ru/20220304/alley-angelov-v-rossii-ne-budet-23136009.html

Аллей Ангелов в России не будет

Аллей Ангелов в России не будет

Восемь лет одесская Хатынь была незаживающей раной в сердце. Это были не просто безумные три часа майским вечером в Одессе.

2022-03-04T14:40+0500

2022-03-04T14:40+0500

2022-03-04T14:40+0500

колумнисты

одесса

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С особым вниманием граждане России в эти дни вслушивались вот в эти слова российского президента: "Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать — найти и предать суду".Восемь лет одесская Хатынь была незаживающей раной в сердце. Нет, это были не просто безумные три часа майским вечером в Одессе. Это была многолетняя многоактная трагедия, разворачивавшаяся неспешно и убийственно, поражавшая, словно радиация, души тысяч и миллионов людей.Память у людей стала поразительно избирательной. Россиянам полагается помнить, например, о сталинских репрессиях почти столетней давности. И не просто помнить, а прям постоянно эту рану расчесывать. Но неполиткорректно и непрогрессивно вспоминать совсем недавние трагедии. Напомним тем, у кого короткая память: 2 мая 2014 года украинские фашистские отморозки загнали в одесский Дом профсоюзов участников мирной демонстрации и там их подожгли. Интернет все помнит, помнит и личики девушек и юношей, готовивших коктейли Молотова прямо на улице.Десятки человек сгорели в Доме профсоюзов заживо. Пытаясь спастись, многие из них выбрасывались из окон. И тут к ним кидались "свидомые" и забивали до смерти. Степень озверения убийц трудно представить. Почерк легко узнаваем: именно их идейные предшественники — бандеровцы — загоняли мирных жителей белорусских деревень в дома и сжигали людей заживо. Руки-то помнят.Но вот чего не было у бандеровцев 1940-х, так это уютной жежешечки и милой фейсбученьки. Современные убийцы не просто пытали и убивали, они сладострастно выкладывали свои мерзости в соцсети. И вместо справедливого хейта получали лайки, одобрямсы и мемасы в тему.Мы все помним эти остроты про "жареных колорадов", "шашлыки" и прочее и прочее. Миллионы то ли людей, то ли ботов, веселясь и креативя, становились соучастниками массового убийства. Но это был только второй акт трагедии.Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео >>Третий развернулся, когда отечественная светлоликая интеллигенция как бы вообще не заметила происходившего в Одессе. Причем до этого они не молчали. Они с упоением поддерживали киевских путчистов и не стеснялись фоткаться с самыми отмороженными нацистами. Крича при этом во все горло, что "никакого фашизма на Украине нет".И вот фашисты действительно, кроме шуток, пришли в Одессу. И принялись уничтожать мирное население. И внезапно вся прокиевская московская тусовка отвернулась куда-то в сторону, тщательно зажмурилась и замолчала. Некоторые даже попытались оправдать бойню. Помню несокрушимый аргумент: "Это же (в смысле, убитые) были люди с российскими паспортами". Ну, действительно, чего с такими церемониться-то?Члены каких-то бесконечных конгрессов интеллигенции, мемориалов и Пен-центра замолчали страшное преступление нацистов, совершавшееся средь бела дня в прекрасной Одессе, не знавшей таких ужасов со времен немецко-фашистской оккупации. Это был нравственный суицид всей "светлоликой" тусовки.Ничего из этого не вышло. Помнится, телекамеры сняли, как Порошенко выслушивает матерей и жен погибших. Даже что-то такое обещает. Хмурит выцветшие брови, трясет брылями. И на этом все. Убийцы остались на свободе, а их подельники в Донбассе получили сигнал: "Можно".Восьмилетний террор понадобился киевскому режиму, чтобы запугать подведомственное население до предела, до животной дрожи. Секрет Полишинеля заключается в том, что украинские нацисты — точно так же, как их коллеги из фашистской Германии — никогда не пользовались поддержкой большинства народа. Большинство регулярно голосовало против НАТО и за хорошие отношения с Россией. Ну вот ради того, чтобы заставить людей замолчать, и началось это многолетнее издевательство, конец которому кладет сегодня российская армия.На Украине убивали — открыто, средь бела дня — не только симпатизантов России, но и просто тех, кто осмеливался думать чуть иначе. Массово уничтожали мирное население Донбасса. Пытали пленных, расстреливали случайных людей, взрывали дома, школы, троллейбусные остановки. Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>Страшным памятником террору стала аллея Ангелов в Донецке. Там на мемориальной плите выбиты имена маленьких жителей города, погибших от рук нацистов. Сто сорок девять мертвых детей — вот что принес киевский режим в Донбасс.Сейчас на наших глазах разворачивается финальный акт трагедии, начавшейся восемь лет назад. Русские солдаты сражаются, чтобы освободить Украину от фашистского морока. Им очень тяжело. Украинские нацисты лучше всех расслышали и поняли президента Путина. В страхе перед неотвратимым возмездием они берут в заложники мирное население городов, уничтожают страну — в общем, ведут себя как классические террористы. Но это их не спасет.К сожалению, многие из российских симпатизантов киевского режима до сих пор обладают нехилым таким админресурсом. Они продолжают отмазывать нацистов и морочить голову российской молодежи своими байками из склепа. Некоторые из их подопечных — студентов, школьников, поклонников — уже выходят на митинги "против войны". Вон, какая-то девушка в Москве недавно бросила в полицейских коктейль Молотова.Люди, украшенные всякими регалиями и премиями, чинами и титулами, на протяжении многих лет веселились над судьбой этих детей. "Распятый мальчик", ах, как смешно. Это все, что мы слышали от них, от наших, так сказать, властителей дум. Какая-то жуткая ирония в том, что с таким бэкграундом они называют себя почему-то российской интеллигенцией. Это просто абсурд какой-то.Их "против войны" — это новая версия всем уже осточертевшего "пили бы баварское". Вытаскивая на митинги свою аудиторию, они делают все, чтобы украинские нацисты продолжали убивать детей. Порой кажется — они очень не прочь, чтобы свои аллеи Ангелов появились бы в Белгороде и Ростове, Москве и Санкт-Петербурге. Тогда у них появился бы отличный повод лицемерно повздыхать над тем, как неправильный русский народ наконец-то получил за свою "неправильность". Истоки российско-украинского конфликта >>А в глубине души они бы чрезвычайно радовались происходящему. Чувствуется, что и зверства украинских нацистов их отчасти веселят. Нет, жутковато, конечно, но какой адреналин! Они же так любят тему люстраций, наши светлоликие. Ну, нетрудно ведь увидеть, о чем они фантазируют.Но всему этому не бывать, конечно. Русские солдаты сегодня делают все, чтобы никогда больше в русских городах не появлялись бы аллеи Ангелов. Чтобы никогда больше не повторялась одесская бойня. Чтобы все организаторы украинского террора оказались на скамье подсудимых, а потом — на нарах. И да, Дмитрий Медведев очень вовремя напомнил о том, что пора бы уже вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления. Люди это поддержат.Источник: РИА Новости

одесса

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

одесса