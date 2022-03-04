https://uz.sputniknews.ru/20220304/chto-budet-s-organizmom-esli-otkazatsya-ot-soli-vesnoy-23120919.html
Что будет с организмом, если отказаться от соли весной
Что будет с организмом, если отказаться от соли весной
Соль не так вредна, как кажется - особенно если человек хочет справиться с быстрой утомляемостью, отмечает врач.
2022-03-04T07:30+0500
2022-03-04T07:30+0500
2022-03-04T09:42+0500
это интересно
соль
здоровье
весна
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Принято думать, что соль несет организму исключительно вред. Однако это не так. Полный отказ от соли не менее вреден. Об этом агентству РИА Новости рассказала нутрициолог Алена Степанова.Дело в том, что соль необходима для поддержания жизнедеятельности организма, объяснила эксперт. Во-первых, она содержит ионы натрия, которые участвуют в передаче нервных импульсов.В связи с этим дефицит соли в рационе питания ведет к повышенной и быстрой утомляемости, развитию нервно-мышечных расстройств. А весной люди и так часто жалуются на упадок сил.Норма соли для взрослого человека равняется 5 г в сутки. Впрочем, некоторым людям стоит отказаться от соли."При наличии таких патологий, как гипертония, глаукома, туберкулез, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания", — сказала Степанова.Читайте также:Диетологи назвали лучшее время для кофеОранжевое золото: польза и вред облепихи
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соль, здоровье, весна
Что будет с организмом, если отказаться от соли весной
07:30 04.03.2022 (обновлено: 09:42 04.03.2022) Подписаться на
Соль не так вредна, как кажется, особенно если человек хочет справиться с быстрой утомляемостью, отмечает врач.
Принято думать, что соль несет организму исключительно вред. Однако это не так. Полный отказ от соли не менее вреден. Об этом агентству РИА Новости
рассказала нутрициолог Алена Степанова.
Дело в том, что соль необходима для поддержания жизнедеятельности организма, объяснила эксперт. Во-первых, она содержит ионы натрия, которые участвуют в передаче нервных импульсов.
В связи с этим дефицит соли в рационе питания ведет к повышенной и быстрой утомляемости, развитию нервно-мышечных расстройств. А весной люди и так часто жалуются на упадок сил.
Норма соли для взрослого человека равняется 5 г в сутки. Впрочем, некоторым людям стоит отказаться от соли.
"При наличии таких патологий, как гипертония, глаукома, туберкулез, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания", — сказала Степанова.