https://uz.sputniknews.ru/20220304/chto-budet-s-organizmom-esli-otkazatsya-ot-soli-vesnoy-23120919.html

Что будет с организмом, если отказаться от соли весной

Что будет с организмом, если отказаться от соли весной

Соль не так вредна, как кажется - особенно если человек хочет справиться с быстрой утомляемостью, отмечает врач.

2022-03-04T07:30+0500

2022-03-04T07:30+0500

2022-03-04T09:42+0500

это интересно

соль

здоровье

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/03/23119723_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_56a42974a12d8cc5a3c486b5c7f47987.jpg

Принято думать, что соль несет организму исключительно вред. Однако это не так. Полный отказ от соли не менее вреден. Об этом агентству РИА Новости рассказала нутрициолог Алена Степанова.Дело в том, что соль необходима для поддержания жизнедеятельности организма, объяснила эксперт. Во-первых, она содержит ионы натрия, которые участвуют в передаче нервных импульсов.В связи с этим дефицит соли в рационе питания ведет к повышенной и быстрой утомляемости, развитию нервно-мышечных расстройств. А весной люди и так часто жалуются на упадок сил.Норма соли для взрослого человека равняется 5 г в сутки. Впрочем, некоторым людям стоит отказаться от соли."При наличии таких патологий, как гипертония, глаукома, туберкулез, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания", — сказала Степанова.Читайте также:Диетологи назвали лучшее время для кофеОранжевое золото: польза и вред облепихи

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

соль, здоровье, весна