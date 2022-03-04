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Как прошел заключительный день визита Мирзиёева в Пакистан — фото
Как прошел заключительный день визита Мирзиёева в Пакистан — фото
Визит Шавката Мирзиёева в Пакистан завершился. Глава государства вернулся в Ташкент.
2022-03-04T17:29+0500
2022-03-04T17:29+0500
политика
пакистан
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Во второй день своего пребывания в Пакистане президент Узбекистана посетил в Исламабаде национальный мемориальный комплекс "Монумент Пакистана", расположенный на территории в три гектара, сообщили в пресс-службе главы республики.Его строили на протяжении трех лет и открыли в 2007 году. По форме здание напоминает распустившийся цветок лотоса. Четыре больших лепестка символизируют четыре провинции Пакистана. Дизайн сооружения схож по типу с архитектурой Бабуридов. Глава государства посетил также исторический музей, который действует в комплексе.И сегодня же Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.Тепло приветствуя друг друга, главы выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений стратегического партнерства между странами.В этом году государства отметят знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время был достигнут высокий уровень политического диалога и сотрудничества. Взаимный товарооборот динамично растет. К примеру, в прошлом году, несмотря на пандемию, он вырос более чем на 50%.Стороны обсудили вопросы последовательного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.Инициативы двух стран в области науки, образования, высоких технологий и молодежной политики созвучны друг другу.Президент Узбекистана предложил использовать платформу Постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества "КОМСТЕК" для регулярного проведения научно-практических мероприятий по астрономии, астрофизике, физике, математике, вирусологии и робототехнике.Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено аспектам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.Шавкат Мирзиёев поблагодарил Арифа Алви за радушный прием, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с предстоящим национальным праздником – Днем Пакистана и пригласил посетить нашу страну в любое удобное время.На этом государственный визит Президента Узбекистана в Пакистан завершился, Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.Читайте также:Узбекистан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $500 млн &gt;&gt;Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента &gt;&gt;
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Как прошел заключительный день визита Мирзиёева в Пакистан — фото

17:29 04.03.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Визит Шавката Мирзиёева в Пакистан завершился. Глава государства вернулся в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Во второй день своего пребывания в Пакистане президент Узбекистана посетил в Исламабаде национальный мемориальный комплекс "Монумент Пакистана", расположенный на территории в три гектара, сообщили в пресс-службе главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Его строили на протяжении трех лет и открыли в 2007 году. По форме здание напоминает распустившийся цветок лотоса. Четыре больших лепестка символизируют четыре провинции Пакистана. Дизайн сооружения схож по типу с архитектурой Бабуридов. Глава государства посетил также исторический музей, который действует в комплексе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс “Монумент Пакистана”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
И сегодня же Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тепло приветствуя друг друга, главы выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений стратегического партнерства между странами.
В этом году государства отметят знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время был достигнут высокий уровень политического диалога и сотрудничества. Взаимный товарооборот динамично растет. К примеру, в прошлом году, несмотря на пандемию, он вырос более чем на 50%.
Стороны обсудили вопросы последовательного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с Президентом Пакистана Арифом Алви.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Инициативы двух стран в области науки, образования, высоких технологий и молодежной политики созвучны друг другу.
Президент Узбекистана предложил использовать платформу Постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества "КОМСТЕК" для регулярного проведения научно-практических мероприятий по астрономии, астрофизике, физике, математике, вирусологии и робототехнике.
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено аспектам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Арифа Алви за радушный прием, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с предстоящим национальным праздником – Днем Пакистана и пригласил посетить нашу страну в любое удобное время.
На этом государственный визит Президента Узбекистана в Пакистан завершился, Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

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