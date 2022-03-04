https://uz.sputniknews.ru/20220304/kak-proshel-zaklyuchitelnyy-den-vizita-mirziyoeva-v-pakistan--foto-23142322.html

Как прошел заключительный день визита Мирзиёева в Пакистан — фото

Как прошел заключительный день визита Мирзиёева в Пакистан — фото

Визит Шавката Мирзиёева в Пакистан завершился. Глава государства вернулся в Ташкент.

2022-03-04T17:29+0500

2022-03-04T17:29+0500

2022-03-04T17:29+0500

политика

пакистан

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Во второй день своего пребывания в Пакистане президент Узбекистана посетил в Исламабаде национальный мемориальный комплекс "Монумент Пакистана", расположенный на территории в три гектара, сообщили в пресс-службе главы республики.Его строили на протяжении трех лет и открыли в 2007 году. По форме здание напоминает распустившийся цветок лотоса. Четыре больших лепестка символизируют четыре провинции Пакистана. Дизайн сооружения схож по типу с архитектурой Бабуридов. Глава государства посетил также исторический музей, который действует в комплексе.И сегодня же Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.Тепло приветствуя друг друга, главы выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений стратегического партнерства между странами.В этом году государства отметят знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. За это время был достигнут высокий уровень политического диалога и сотрудничества. Взаимный товарооборот динамично растет. К примеру, в прошлом году, несмотря на пандемию, он вырос более чем на 50%.Стороны обсудили вопросы последовательного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.Инициативы двух стран в области науки, образования, высоких технологий и молодежной политики созвучны друг другу.Президент Узбекистана предложил использовать платформу Постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества "КОМСТЕК" для регулярного проведения научно-практических мероприятий по астрономии, астрофизике, физике, математике, вирусологии и робототехнике.Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено аспектам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.Шавкат Мирзиёев поблагодарил Арифа Алви за радушный прием, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с предстоящим национальным праздником – Днем Пакистана и пригласил посетить нашу страну в любое удобное время.На этом государственный визит Президента Узбекистана в Пакистан завершился, Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.Читайте также:Узбекистан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $500 млн >>Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента >>

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