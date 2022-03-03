Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В первый день визита лидеры государств проведут саммит, по итогам которого будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня, 3 марта, прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана – Исламабад. Пресс-служба администрации президента опубликовала первые фото из аэропорта, где лидера республики встретил с почестями премьер-министр этой страны Имран Хан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Мирзиёев пробудет в Пакистане два дня. Повестка визита насыщена встречами: сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят вопросы укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства.
Отдельное внимание уделят развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры государств обменяются мнениями по международной и региональной повестке.
По итогам саммита будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.
Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с президентом Пакистана Арифом Алви, а также руководителями ведущих компаний этой страны.
Мирзиёев встречался с Имраном Ханом в сентябре прошлого года в рамках своего визита в Душанбе, где стороны участвовали в саммите ШОС.
Тогда главы государств говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики в соответствии с принятой "дорожной картой".