https://uz.sputniknews.ru/20220303/foto-mirziyoev-pribyl-v-pakistan--kak-vstretili-prezidenta-23121136.html

Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента

Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента

В первый день визита лидеры государств проведут саммит, по итогам которого будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.

2022-03-03T18:17+0500

2022-03-03T18:17+0500

2022-03-03T18:17+0500

политика

шавкат мирзиёев

пакистан

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня, 3 марта, прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана – Исламабад. Пресс-служба администрации президента опубликовала первые фото из аэропорта, где лидера республики встретил с почестями премьер-министр этой страны Имран Хан.Мирзиёев пробудет в Пакистане два дня. Повестка визита насыщена встречами: сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят вопросы укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства. Отдельное внимание уделят развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры государств обменяются мнениями по международной и региональной повестке.По итогам саммита будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с президентом Пакистана Арифом Алви, а также руководителями ведущих компаний этой страны.Мирзиёев встречался с Имраном Ханом в сентябре прошлого года в рамках своего визита в Душанбе, где стороны участвовали в саммите ШОС.Тогда главы государств говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики в соответствии с принятой "дорожной картой".Читайте также:Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана >>

https://uz.sputniknews.ru/20220303/shavkat-mirziyoev-uletel-v-pakistan-23117356.html

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шавкат мирзиёев, пакистан