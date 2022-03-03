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https://uz.sputniknews.ru/20220303/foto-mirziyoev-pribyl-v-pakistan--kak-vstretili-prezidenta-23121136.html
Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента
Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента
В первый день визита лидеры государств проведут саммит, по итогам которого будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.
2022-03-03T18:17+0500
2022-03-03T18:17+0500
политика
шавкат мирзиёев
пакистан
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня, 3 марта, прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана – Исламабад. Пресс-служба администрации президента опубликовала первые фото из аэропорта, где лидера республики встретил с почестями премьер-министр этой страны Имран Хан.Мирзиёев пробудет в Пакистане два дня. Повестка визита насыщена встречами: сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят вопросы укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства. Отдельное внимание уделят развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры государств обменяются мнениями по международной и региональной повестке.По итогам саммита будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с президентом Пакистана Арифом Алви, а также руководителями ведущих компаний этой страны.Мирзиёев встречался с Имраном Ханом в сентябре прошлого года в рамках своего визита в Душанбе, где стороны участвовали в саммите ШОС.Тогда главы государств говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики в соответствии с принятой "дорожной картой".Читайте также:Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20220303/shavkat-mirziyoev-uletel-v-pakistan-23117356.html
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шавкат мирзиёев, пакистан

Фото: Мирзиёев прибыл в Пакистан – как встретили президента

18:17 03.03.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В первый день визита лидеры государств проведут саммит, по итогам которого будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня, 3 марта, прибыл с государственным визитом в столицу Пакистана – Исламабад. Пресс-служба администрации президента опубликовала первые фото из аэропорта, где лидера республики встретил с почестями премьер-министр этой страны Имран Хан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад. В столичном аэропорту главу нашего государства встретил Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Переговоры на высшем уровне состоятся сегодня, по итогам планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов. Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведущих компаний этой страны.
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Исламабад.
Мирзиёев пробудет в Пакистане два дня. Повестка визита насыщена встречами: сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят вопросы укрепления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства.
Отдельное внимание уделят развитию практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма. Лидеры государств обменяются мнениями по международной и региональной повестке.
По итогам саммита будет принята совместная декларация и подписан ряд двусторонних документов.
Во второй день визита глава нашего государства проведет встречи с президентом Пакистана Арифом Алви, а также руководителями ведущих компаний этой страны.
Мирзиёев встречался с Имраном Ханом в сентябре прошлого года в рамках своего визита в Душанбе, где стороны участвовали в саммите ШОС.
Тогда главы государств говорили о скорейшем принятии договора о преференциальной торговле, выполнении положений соглашения о транзите и торговых отношениях, реализации инвестиционных проектов в разных отраслях экономики в соответствии с принятой "дорожной картой".

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