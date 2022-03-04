Узбекистан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $500 млн
12:10 04.03.2022 (обновлено: 12:17 04.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Страны отдадут приоритет промышленной кооперации и развитию сотрудничества в транспортной сфере.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в в Пакистане с премьер-министром этой страны Имраном Ханом, после чего прошли переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба президента.
Во время переговоров стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества, прежде всего, в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, туристической и гуманитарной сферах.
"Народы Узбекистана и Пакистана, расположенные на древнем Великом Шелковом пути, издревле связывают общая история, схожие языки и богатое духовное наследие. Сегодня мы возрождаем эти традиции. Мы рады, что наши межгосударственные отношения поднялись на уровень стратегического партнерства", - сказал на встрече Шавкат Мирзиёев.
Несмотря на пандемию, объем двусторонней торговли в прошлом году вырос на 50%. Между тем, есть возможность увеличить товарооборот до $500 млн, а в перспективе – до $1 млрд.
Одним из основных направлений сотрудничества является промышленная кооперация. Стороны планируют разработать комплексную "дорожную карту" по расширению структуры товарооборота.
Еще одно важное направление – развитие мультимодальных транспортных, грузовых и авиаперевозок.
"Железная дорога "Термез – Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар" - это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан - с портами Карачи, Гвадар и Касим. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Официальные лица двух стран обсудили также сотрудничество в сфере туризма, науки, экологии и других сферах.
Между тем, Россия остается ключевым партнером Узбекистана. Ранее госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
Читайте также: