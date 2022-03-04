https://uz.sputniknews.ru/20220304/uzbekistan-i-pakistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-500-mln-23134150.html

Узбекистан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $500 млн

Узбекистан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $500 млн

Страны отдадут приоритет промышленной кооперации и развитию сотрудничества в транспортной сфере.

2022-03-04T12:10+0500

2022-03-04T12:10+0500

2022-03-04T12:17+0500

общество

узбекистан

пакистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в в Пакистане с премьер-министром этой страны Имраном Ханом, после чего прошли переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба президента.Во время переговоров стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества, прежде всего, в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, туристической и гуманитарной сферах.Несмотря на пандемию, объем двусторонней торговли в прошлом году вырос на 50%. Между тем, есть возможность увеличить товарооборот до $500 млн, а в перспективе – до $1 млрд.Одним из основных направлений сотрудничества является промышленная кооперация. Стороны планируют разработать комплексную "дорожную карту" по расширению структуры товарооборота.Еще одно важное направление – развитие мультимодальных транспортных, грузовых и авиаперевозок.Официальные лица двух стран обсудили также сотрудничество в сфере туризма, науки, экологии и других сферах.Между тем, Россия остается ключевым партнером Узбекистана. Ранее госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также:

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узбекистан, пакистан, шавкат мирзиёев