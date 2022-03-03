Кошки попали под запрет: они не будут участвовать в международных конкурсах
Как долго продлятся ограничения для кошек и какие именно питомцы попадут в санкционный список — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российским кошкам больше не рады на международных выставках и конкурсах. Западные санкции из-за военных действий на Украине не обошли стороной даже пушистых питомцев жителей России. О них сообщили на сайте международной федерации кошек (FIFe).
Под запрет попали те кошки, чьи хозяева живут в России, для них также больше нет месте и в какой-либо родословной книге FIFe за пределами РФ. Ограничения продлятся с 1 марта и по 31 мая — кошек не будут допускать ни выставки FIFe.
Под запрет попали те кошки, чьи хозяева живут в России, для них также больше нет месте и в какой-либо родословной книге FIFe за пределами РФ. Ограничения продлятся с 1 марта и по 31 мая — кошек не будут допускать ни выставки FIFe.
В Совете международной организации также решили поделиться частью своего бюджета с заводчиками и любителями кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.
Напомним, новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, начался со стороны Запада после того, как 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.