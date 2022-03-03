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Кошки попали под запрет: они не будут участвовать в международных конкурсах
Кошки попали под запрет: они не будут участвовать в международных конкурсах
Как долго продлятся ограничения для кошек и какие именно питомцы попадут в санкционный список — в нашем материале.
2022-03-03T13:37+0500
2022-03-03T13:37+0500
в мире
кошки
запрет
конкурс
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российским кошкам больше не рады на международных выставках и конкурсах. Западные санкции из-за военных действий на Украине не обошли стороной даже пушистых питомцев жителей России. О них сообщили на сайте международной федерации кошек (FIFe).Под запрет попали те кошки, чьи хозяева живут в России, для них также больше нет месте и в какой-либо родословной книге FIFe за пределами РФ. Ограничения продлятся с 1 марта и по 31 мая — кошек не будут допускать ни выставки FIFe.В Совете международной организации также решили поделиться частью своего бюджета с заводчиками и любителями кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.Напомним, новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, начался со стороны Запада после того, как 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.Читайте также:СМИ: власти Германии конфисковали 156-метровую яхту Алишера Усманова — фото &gt;&gt;В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством
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кошки, запрет, конкурс

Кошки попали под запрет: они не будут участвовать в международных конкурсах

13:37 03.03.2022
© pixabay.com/alekseynemiroГрустная кошка
Грустная кошка - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2022
© pixabay.com/alekseynemiro
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Как долго продлятся ограничения для кошек и какие именно питомцы попадут в санкционный список — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Российским кошкам больше не рады на международных выставках и конкурсах. Западные санкции из-за военных действий на Украине не обошли стороной даже пушистых питомцев жителей России. О них сообщили на сайте международной федерации кошек (FIFe).

Под запрет попали те кошки, чьи хозяева живут в России, для них также больше нет месте и в какой-либо родословной книге FIFe за пределами РФ. Ограничения продлятся с 1 марта и по 31 мая — кошек не будут допускать ни выставки FIFe.
В Совете международной организации также решили поделиться частью своего бюджета с заводчиками и любителями кошек на Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.
Напомним, новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, начался со стороны Запада после того, как 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

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