https://uz.sputniknews.ru/20220304/mid-uzbekistana-vyskazalsya-ob-evakuatsii-svoego-posolstva-iz-kieva-23127831.html
МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева
МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева
Что МИД Узбекистана сказал об эвакуации своего посольства из Киева — читайте в материале.
2022-03-04T08:58+0500
2022-03-04T08:58+0500
2022-03-04T09:39+0500
общество
мид узбекистана
посольство
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22969058_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_a30dc54330304cab1784cb2a01d13e3c.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. МИД Узбекистана не рассматривает вопрос эвакуации своего посольства из Киева, чтобы не снизить эффективность процесса вывоза сограждан с Украины. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за два дня доставили в Ташкент 1 859 узбекистанцев. Граждан эвакуировали через Польшу. Однако есть и "загвоздки".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. Читайте также:
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22969058_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_35c91ac1e8033c7cef415b54c82c67fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана, посольство, киев
МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева
08:58 04.03.2022 (обновлено: 09:39 04.03.2022) Подписаться на
Посольство 1 марта начало вывозить сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. МИД Узбекистана не рассматривает вопрос эвакуации своего посольства из Киева, чтобы не снизить эффективность процесса вывоза сограждан с Украины.
"Исходя из сложившейся сложной ситуации в Украине в настоящее время наш основной приоритет — обеспечение безопасной эвакуации всех граждан Узбекистана. Переезд посольства значительно снизит эффективность этих процессов. В этой связи в настоящее время вопрос эвакуации нашего посольства из Киева не рассматривается", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за два дня доставили в Ташкент 1 859 узбекистанцев. Граждан эвакуировали через Польшу.
Однако есть и "загвоздки".
"Возникли сложности с эвакуацией наших граждан из некоторых населенных пунктов Украины, где ведутся активные боевые действия. В частности, это города Харьков, Сумы, Херсон. Вывоз граждан из вышеуказанных городов будет организован после полного окончания боевых действий. До указанного периода рекомендуется пребывание в защищенных бункерах", — добавил Кабулжанов.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.
Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.