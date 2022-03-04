https://uz.sputniknews.ru/20220304/mid-uzbekistana-vyskazalsya-ob-evakuatsii-svoego-posolstva-iz-kieva-23127831.html

МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева

МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева

Что МИД Узбекистана сказал об эвакуации своего посольства из Киева — читайте в материале.

2022-03-04T08:58+0500

2022-03-04T08:58+0500

2022-03-04T09:39+0500

общество

мид узбекистана

посольство

киев

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. МИД Узбекистана не рассматривает вопрос эвакуации своего посольства из Киева, чтобы не снизить эффективность процесса вывоза сограждан с Украины. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за два дня доставили в Ташкент 1 859 узбекистанцев. Граждан эвакуировали через Польшу. Однако есть и "загвоздки".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. Читайте также:

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