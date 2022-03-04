https://uz.sputniknews.ru/20220304/smertnik-ustroil-terakt-v-mecheti--foto-23140309.html

Смертник устроил теракт в мечети — фото

Смертник устроил теракт в мечети — фото

О взрыве в мечете Пакистана читайте в материале.

2022-03-04T16:30+0500

2022-03-04T16:30+0500

2022-03-04T16:30+0500

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пакистан

смертник

мечеть

теракт

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Пакистане смертник в мечети устроил взрыв во время пятничной молитвы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местные СМИ.Во время взрыва около 30 человек, находящихся в мечети, погибли и еще 50 получили ранения, говорится в сообщении.По данным местной полиции, взрыв устроил террорист-смертник в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы.Десятки раненых привезли в больницы, случайные прохожие помогают спасателям, которые работают на месте происшествия.По сообщению местных СМИ в госпитале сказали, что минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.В настоящее время есть сведения, что смертник мог действовать не в одиночку.Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил действия террориста и поручил спасательным службам немедленно оказать всю необходимую помощь.Ранее в Пакистане террорист-смертник подорвал себя около входа на овощной рынок Кот Лакхпат вблизи технопарка имени Арфы Карим. Погибло 25 человек, около 50 были ранены.Читайте также:Стало известно, сколько мечетей насчитывается в УзбекистанеПромышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник

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пакистан, смертник, мечеть, теракт