https://uz.sputniknews.ru/20220301/obemy-perevozok-agroekspressa-vyrastut-23047813.html
Объемы перевозок "Агроэкспресса" вырастут
Объемы перевозок "Агроэкспресса" вырастут
"Узбекские железные дороги" планируют увеличить объемы перевозки продуктов службой "Агроэкспресс".
2022-03-01T13:20+0500
2022-03-01T13:20+0500
2022-03-01T13:20+0500
общество
"агроэкспрессы"
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объемы поставок продуктов между Россией и Узбекистаном службой "Агроэкспресс", сообщает пресс-служба компании."Узбекистон темир йуллари" готово увеличивать объемы отправок и содействовать развитию проекта "Агроэкспресс", — говорится в сообщении на сайте компании.В январе в Узбекистан приехал второй поезд "Агроэкспресса" и доставил в шести рефрижираторных контейнерах мясо птицы из России. Первый тестовый рейс в Узбекистан сервис совершил еще в ноябре. Тогда в состав поезда входило всего два вагона-холодильника. Из Тамбова в Ташкент он доставил также мясо птицы, а обратно — виноград, хурму, помидоры и лимоны. Во время тестовой отправки компании отработали все технологические и контрольные вопросы.Как отмечает пресс-служба логистической компании, главным преимуществом сервиса являются ускоренная доставка грузов, автономные рефрижераторные контейнеры, которые обеспечивают сохранность груза, упрощенные таможенные процедуры и непрерывный диспетчерский контроль в режиме реального времени на каждом этапе перевозки.Пользователям сервиса предоставлены 50-процентные тарифные преференции, отметили в пресс-службе. В частности, ставка на перевозку груза по территории Узбекистана составляет 305 долларов, по Казахстану – 550 долларов, по России – 528 долларов за один 40-футовый контейнер.Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней. Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.Между тем, как отметил доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в интервью Sputnik Узбекистан, для успешной реализации этого проекта требуется специальное логистическое звено."Нужно иметь специальное логистическое звено, которое будет заниматься комплектованием, отбором, оформлением, упаковкой товарных партий для таких поездов", — прокомментировал данный процесс Леонид Холод.Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией. Комплекс сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год.К проекту уже проявили интерес Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан. Читайте также:
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"агроэкспрессы", узбекистон темир йуллари
Объемы перевозок "Агроэкспресса" вырастут
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"Узбекские железные дороги" планируют увеличить объемы перевозок продуктов службой "Агроэкспресс".
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объемы поставок продуктов между Россией и Узбекистаном службой "Агроэкспресс", сообщает пресс-служба компании.
"Узбекистон темир йуллари" готово увеличивать объемы отправок и содействовать развитию проекта "Агроэкспресс", — говорится в сообщении на сайте компании.
В январе в Узбекистан приехал второй поезд "Агроэкспресса" и доставил в шести рефрижираторных контейнерах мясо птицы из России. Первый тестовый рейс в Узбекистан сервис совершил еще в ноябре. Тогда в состав поезда входило всего два вагона-холодильника. Из Тамбова в Ташкент он доставил также мясо птицы, а обратно — виноград, хурму, помидоры и лимоны. Во время тестовой отправки компании отработали все технологические и контрольные вопросы.
Что такое "Агроэкспресс"?
Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.
Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.
В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.
Как отмечает пресс-служба логистической компании, главным преимуществом сервиса являются ускоренная доставка грузов, автономные рефрижераторные контейнеры, которые обеспечивают сохранность груза, упрощенные таможенные процедуры и непрерывный диспетчерский контроль в режиме реального времени на каждом этапе перевозки.
Пользователям сервиса предоставлены 50-процентные тарифные преференции, отметили в пресс-службе. В частности, ставка на перевозку груза по территории Узбекистана составляет 305 долларов, по Казахстану – 550 долларов, по России – 528 долларов за один 40-футовый контейнер.
Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней.
Тема агропоездов становится особенно актуальной, учитывая, что Россия и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $10 млрд. Об этом ранее сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
Между тем, как отметил доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в интервью Sputnik Узбекистан, для успешной реализации этого проекта требуется специальное логистическое звено.
"Нужно иметь специальное логистическое звено, которое будет заниматься комплектованием, отбором, оформлением, упаковкой товарных партий для таких поездов", — прокомментировал
данный процесс Леонид Холод.
Как раз для таких целей в Джизакской области Узбекистана создается российский агрологистический комплекс в рамках межправительственных соглашений между Узбекистаном и Россией. Комплекс сможет обрабатывать до 260 тысяч тонн плодоовощной продукции в год.
К проекту уже проявили интерес Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан.