Объемы перевозок "Агроэкспресса" вырастут

Это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.

В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.