https://uz.sputniknews.ru/20220304/uzbekistantsy-za-pervyy-den-kontraktatsii-vnesli-predoplatu-na-bolee-13-tysyach-avtomobiley-23144686.html
Узбекистанцы за первый день контрактации внесли предоплату на более 13 тысяч автомобилей
Узбекистанцы за первый день контрактации внесли предоплату на более 13 тысяч автомобилей
О том, как восприняли граждане Узбекистана объявление компании UzAuto Motors, читайте в материале.
2022-03-04T19:08+0500
2022-03-04T19:08+0500
2022-03-04T19:08+0500
общество
узбекистан
автомобили
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобильный производитель UzAuto Motors третьего марта 2021 года снова начал контрактацию на автомобили "Спарк", "Джентра", "Нексия" и "Кобальт".Автолюбители с энтузиазмом отреагировали на объявление о возобновлении приёма заказов на покупку новых автомобилей. В этот же день после публикации в СМИ пресс-релиза компании, граждане за несколько часов внесли предоплату на 13 203 автомобиля, сообщили в пресс-службе компании.Интерес к возобновлению продаж был таким большим, что автодилеры решили в этот день работать "до последнего клиента".Наиболее популярные модели среди покупателей — "Джентра" (6,3 тысячи контрактов) и "Кобальт" (4,7 тысяч контрактов). За первые 20 минут после начала приема заявок на покупку автомобилей Traverse и Tahoe получили больше 200 заявок, а по итогам первого дня на эти же машины собралось 320 заказов.Читайте также:Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и TahoeВ каких странах Узбекистан закупал автомобили
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узбекистан, автомобили
Узбекистанцы за первый день контрактации внесли предоплату на более 13 тысяч автомобилей
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О том, как восприняли граждане Узбекистана объявление компании UzAuto Motors, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобильный производитель UzAuto Motors третьего марта 2021 года снова начал контрактацию на автомобили "Спарк", "Джентра", "Нексия" и "Кобальт".
Автолюбители с энтузиазмом отреагировали на объявление о возобновлении приёма заказов на покупку новых автомобилей. В этот же день после публикации в СМИ пресс-релиза компании, граждане за несколько часов внесли предоплату на 13 203 автомобиля, сообщили
в пресс-службе компании.
Интерес к возобновлению продаж был таким большим, что автодилеры решили в этот день работать "до последнего клиента".
Наиболее популярные модели среди покупателей — "Джентра" (6,3 тысячи контрактов) и "Кобальт" (4,7 тысяч контрактов). За первые 20 минут после начала приема заявок на покупку автомобилей Traverse и Tahoe получили больше 200 заявок, а по итогам первого дня на эти же машины собралось 320 заказов.