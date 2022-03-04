https://uz.sputniknews.ru/20220304/uzbekistantsy-za-pervyy-den-kontraktatsii-vnesli-predoplatu-na-bolee-13-tysyach-avtomobiley-23144686.html

Узбекистанцы за первый день контрактации внесли предоплату на более 13 тысяч автомобилей

Узбекистанцы за первый день контрактации внесли предоплату на более 13 тысяч автомобилей

О том, как восприняли граждане Узбекистана объявление компании UzAuto Motors, читайте в материале.

2022-03-04T19:08+0500

2022-03-04T19:08+0500

2022-03-04T19:08+0500

общество

узбекистан

автомобили

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане автомобильный производитель UzAuto Motors третьего марта 2021 года снова начал контрактацию на автомобили "Спарк", "Джентра", "Нексия" и "Кобальт".Автолюбители с энтузиазмом отреагировали на объявление о возобновлении приёма заказов на покупку новых автомобилей. В этот же день после публикации в СМИ пресс-релиза компании, граждане за несколько часов внесли предоплату на 13 203 автомобиля, сообщили в пресс-службе компании.Интерес к возобновлению продаж был таким большим, что автодилеры решили в этот день работать "до последнего клиента".Наиболее популярные модели среди покупателей — "Джентра" (6,3 тысячи контрактов) и "Кобальт" (4,7 тысяч контрактов). За первые 20 минут после начала приема заявок на покупку автомобилей Traverse и Tahoe получили больше 200 заявок, а по итогам первого дня на эти же машины собралось 320 заказов.Читайте также:Стали известны цены обновленных Chevrolet Traverse и TahoeВ каких странах Узбекистан закупал автомобили

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узбекистан, автомобили