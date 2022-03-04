https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-rossii-ujestochili-nakazanie-za-rasprostranenie-feykov-23135565.html

В России ужесточили наказание за распространение фейков

В России ужесточили наказание за распространение фейков

Теперь за это можно сесть на долгие годы. А можно получить огромный штраф. Подробнее о новых изменениях, одобренных Госдумой — в материале.

2022-03-04T13:21+0500

2022-03-04T13:21+0500

2022-03-04T13:51+0500

россия

уголовная ответственность

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В России решено ввести уголовную ответственность за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. Такие изменени в УК РФ единогласно одобрила Госдума.Теперь за такие действия придется заплатить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо отбыть до 3 лет колонии.Если заведомо ложные данные были придуманы и распространены должностными лицами или организованной группой с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, то наказание ужесточается: от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии.От 10 до 15 лет колонии может грозить злоумышленникам если распространенная ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия. Предусмотрено также наказание за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии (ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности).Если же такие призывы повлекли тяжкие последствия, то наказание ужесточается: штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.Запрещено призывать к санкциям против России - такие действия будут караться штрафом до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии (ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности).Читайте также: Только правда: в России запустили спецпортал "Объясняем.РФ" >>Сайт посольства Узбекистана на Украине подвергся кибератаке — фото >>

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уголовная ответственность