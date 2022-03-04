https://uz.sputniknews.ru/20220304/v-uzbekistane-poyavilsya-esche-odin-sposob-postupit-v-voennyy-vuz-po-lgotam-23132350.html

В Узбекистане появился еще один способ поступить в военный вуз по льготам

В Узбекистане появился еще один способ поступить в военный вуз по льготам

Теперь сделать это можно по специальным льготам. Подробнее об этом — в обзоре.

2022-03-04T10:51+0500

2022-03-04T10:51+0500

2022-03-04T11:32+0500

общество

школы

военные

льготы

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан таянчи" (опора родины — пер. с узб.) и установить для его членов и активистов ряд льгот.Так, со следующего учебного года самому активному участнику движения, окончившему общеобразовательную школу на "отлично", предоставляется рекомендация для поступления в высшее военное образовательное учреждение.Такая рекомендация позволит членам отрядов "Ватан таянчи" добавить дополнительные 5% от набранных по итогам тестовых испытаний баллов при поступлении на соответствующее направление в военный вуз.Эти рекомендации действительны в течение трех лет после даты их выдачи.Кроме того, члены "Ватан таянчи" обеспечиваются питанием при их перемещении из одной территории в другую для участия в конференциях, практических занятиях, тренингах и направлении в воинские части.В управлениях по делам обороны Каракалпакстана, областей и Ташкента появятся заместители начальников управления по воспитательной и идеологической работе, в районных (городских) отделах по делам обороны — заместители начальников отдела по воспитательной и идеологической работе.А в общеобразовательных школах создадут отряды "Ватан таянчи", состоящие из 20 учащихся 10-11 классов. Руководить ими будут учителя начальной допризывной подготовки.Читайте также: Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса >>Узбекские юноши будут призываться на военную службу уже с марта >>

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школы, военные, льготы