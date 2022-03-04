https://uz.sputniknews.ru/20220304/video-pochemu-uzbekistan-vyigraet-ot-rosta-tsen-na-gaz-v-evrope---ekspert-23147604.html

Видео: почему Узбекистан выиграет от роста цен на газ в Европе - эксперт

Видео: почему Узбекистан выиграет от роста цен на газ в Европе - эксперт

Для России и Узбекистана рост цен на нефтегазовом рынке несёт свои выгоды. Какие - объяснил эксперт-энергетик. 04.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-04T20:40+0500

2022-03-04T20:40+0500

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экономика

узбекистан

газ

европа

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"Укртрансгаз" остановил экспорт газа. Цены на топливо в Европе продолжают расти.Какую выгоду Узбекистан может извлечь из происходящей ситуации, сотрудничая с Россией? Ждать ли перехода на расчёты в рублях и юанях? Почему Европа хочет нарушить курс на декарбонизацию?В интервью Sputnik Узбекистан ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков проанализировал ситуацию на нефтегазовом рынке.По мнению эксперта, Узбекистан сможет обогатиться за счет экспорта газа в Китай с учётом роста цен на это топливо. Ведь газ дорожает не только в Европе, но и в Азии."От антироссийских санкций пострадают только кошки. А Узбекистан станет богаче", - заявляет эксперт.Как считает Юшков, конфликт России и Запада бесследно не пройдёт, напряжение будет сохранятся ещё долго. Поэтому Москва усилит свое сотрудничество с Китаем и Средней Азией в энергетике и других отраслях."У России и Узбекистана могут появиться новые проекты в плане импортозамещения. Россия, например, будет предлагать свои товары в том числе в энергетике, которые раньше обе страны получали из Европы", - поясняет Юшков.Также в будущем, по словам эксперта, вполне возможна дедолларизация и переход на расчёты в рублях, юанях и других валютах.Узбекистан к 2050 году планирует стать углеводородно-нейтральным. Удастся ли республике прийти к декарбонизации в то время, как Европа собирается во всю коптить? Ответ на этот и другие вопросы, смотрите в интервью с экспертом на YouTube - канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

узбекистан, видео, газ, европа, цены