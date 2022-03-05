https://uz.sputniknews.ru/20220305/chto-prinesut-s-soboy-dojdi-prognoz-pogody-ot-uzgidrometa-23157304.html
Что принесут с собой дожди: прогноз погоды от Узгидромета
Что принесут с собой дожди: прогноз погоды от Узгидромета
Синоптики спрогнозировали погоду на конец недели в Узбекистане. Некоторые районы накроют проливные дожди, ожидаются сильные порывы ветра.
2022-03-05T11:28+0500
2022-03-05T11:28+0500
2022-03-05T11:31+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Узбекистане ожидаются дожди и сильный ветер, однако ощутимого похолодания при этом не предвидится. Об этом рассказали в Гидрометцентре: точный прогноз по регионам на конец недели появился на сайте ведомства.Жителям предгорных и горных районов пообещали осадки местами переходящие в снег, возможен сход селевых потоков. Поэтому туристов и местных жителей призвали к осторожности.Из-за ожидаемого усиления ветра, есть вероятность пыльной бури. Она накроет отдельные районы Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областей. Там порывы ветра могут усилиться до 25-30 м/с.В столице сегодня переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью температура опустится до +8°, а днем воздух прогреется до +14°.Ранее мы сообщали, что поток теплого воздуха начнет поступать в Узбекистан из соседнего Туркменистана, а следом – влажные и относительно прохладные воздушные массы спустятся с гор Кавказа.Читайте также:Весна уже близко: чем удивит погода на неделе >>На Узбекистан снова надвигается пыльная буря >>
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прогноз погоды
Что принесут с собой дожди: прогноз погоды от Узгидромета
11:28 05.03.2022 (обновлено: 11:31 05.03.2022) Подписаться на
Синоптики спрогнозировали погоду на конец недели в Узбекистане. Некоторые районы накроют проливные дожди, ожидаются сильные порывы ветра.
ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik.
В Узбекистане ожидаются дожди и сильный ветер, однако ощутимого похолодания при этом не предвидится. Об этом рассказали
в Гидрометцентре: точный прогноз по регионам на конец недели появился на сайте ведомства.
Жителям предгорных и горных районов пообещали осадки местами переходящие в снег, возможен сход селевых потоков. Поэтому туристов и местных жителей призвали к осторожности.
Из-за ожидаемого усиления ветра, есть вероятность пыльной бури. Она накроет отдельные районы Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областей. Там порывы ветра могут усилиться до 25-30 м/с.
В столице сегодня переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью температура опустится до +8°, а днем воздух прогреется до +14°.
Ранее мы сообщали
, что поток теплого воздуха начнет поступать в Узбекистан из соседнего Туркменистана, а следом – влажные и относительно прохладные воздушные массы спустятся с гор Кавказа.
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