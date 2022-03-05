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Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео
Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео
Специальная военная операция России на Украине длится уже десятый день.
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Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.Что будет дальше российско-украинскими отношениями? Как будет развиваться ситуация? Свой прогноз дал политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik.Читайте также:Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей — мнение эксперта &gt;&gt;Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки — видео &gt;&gt;
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украина, видео

Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео

09:59 05.03.2022 (обновлено: 11:17 05.03.2022)
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Специальная военная операция России на Украине длится уже десятый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.
Что будет дальше российско-украинскими отношениями? Как будет развиваться ситуация? Свой прогноз дал политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik.
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