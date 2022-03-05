https://uz.sputniknews.ru/20220305/gasparyan-otsenil-kogda-padet-prestupnyy-kievskiy-rejim--video-23151542.html

Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео

Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео

Специальная военная операция России на Украине длится уже десятый день.

2022-03-05T09:59+0500

2022-03-05T09:59+0500

2022-03-05T11:17+0500

видео

украина

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Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.Что будет дальше российско-украинскими отношениями? Как будет развиваться ситуация? Свой прогноз дал политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik.Читайте также:Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей — мнение эксперта >>Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки — видео >>

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