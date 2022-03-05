https://uz.sputniknews.ru/20220305/mixalkov-prokommentiroval-svoe-zaochnoe-zaderjanie-na-ukraine-23159745.html

Михалков прокомментировал Sputnik свое заочное задержание на Украине

Михалков прокомментировал Sputnik свое заочное задержание на Украине

Как отреагировал российский кинодеятель на объявление о своем заочном аресте на Украине. За что его хотят лишить свободы?

2022-03-05T13:01+0500

2022-03-05T13:01+0500

2022-03-05T13:06+0500

общество

никита михалков

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал корреспонденту Sputnik Узбекистан заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Накануне она сообщила, что суд заочно арестовал народного артиста РСФСР Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на целостность Украины "из-за его высказываний в поддержку войны". По ее словам, уже запущена официальная процедура объявления кинодеятеля в международный розыск и он может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства"."Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой — отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск Бесогона, который выходит как раз сегодня, но боюсь ей это уже не поможет", — заявил Михалков в комментарии Sputnik Узбекистан.Ранее народный артист России Александр Михайлов поделился своим мнением о спецоперации на Украине. Он заявил, что считает, что Россия идет по правильному пути, против запланированного уничтожения ее Западом.Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>

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никита михалков