https://uz.sputniknews.ru/20220305/mixalkov-prokommentiroval-svoe-zaochnoe-zaderjanie-na-ukraine-23159745.html
Михалков прокомментировал Sputnik свое заочное задержание на Украине
Михалков прокомментировал Sputnik свое заочное задержание на Украине
Как отреагировал российский кинодеятель на объявление о своем заочном аресте на Украине. За что его хотят лишить свободы?
2022-03-05T13:01+0500
2022-03-05T13:01+0500
2022-03-05T13:06+0500
общество
никита михалков
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал корреспонденту Sputnik Узбекистан заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Накануне она сообщила, что суд заочно арестовал народного артиста РСФСР Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на целостность Украины "из-за его высказываний в поддержку войны". По ее словам, уже запущена официальная процедура объявления кинодеятеля в международный розыск и он может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства"."Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой — отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск Бесогона, который выходит как раз сегодня, но боюсь ей это уже не поможет", — заявил Михалков в комментарии Sputnik Узбекистан.Ранее народный артист России Александр Михайлов поделился своим мнением о спецоперации на Украине. Он заявил, что считает, что Россия идет по правильному пути, против запланированного уничтожения ее Западом.Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>
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никита михалков
Михалков прокомментировал Sputnik свое заочное задержание на Украине
13:01 05.03.2022 (обновлено: 13:06 05.03.2022) Подписаться на
Как отреагировал российский кинодеятель на объявление о своем заочном аресте на Украине. За что его хотят лишить свободы? Об этом Михалков рассказал корреспонденту Sputnik.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал корреспонденту Sputnik Узбекистан
заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Накануне она сообщила, что суд заочно арестовал народного артиста РСФСР Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на целостность Украины "из-за его высказываний в поддержку войны". По ее словам, уже запущена официальная процедура объявления кинодеятеля в международный розыск и он может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства".
"Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой — отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск Бесогона, который выходит как раз сегодня, но боюсь ей это уже не поможет", — заявил Михалков в комментарии Sputnik Узбекистан
.
Ранее народный артист России Александр Михайлов поделился своим мнением
о спецоперации на Украине. Он заявил, что считает, что Россия идет по правильному пути, против запланированного уничтожения ее Западом.
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