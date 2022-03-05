https://uz.sputniknews.ru/20220305/obyavlenie-sayt-sputnik-uzbekistan-vremenno-ne-otkryvaetsya-23160145.html

Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается

Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается

Новостное агентство Sputnik пытаются блокировать по всему миру. Однако мы продолжаем объективно и оперативно информировать своих читателей о последних событиях в стране и мире.

2022-03-05T13:29+0500

2022-03-05T13:29+0500

2022-03-05T15:33+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Массированная информационная атака развернулась в отношении сайтов агентства Sputnik. Под удар попал и Sputnik Узбекистан. Страница работает с перебоями. Однако команда продолжает работать в усиленном режиме: все самые актуальные местные и международные новости можно получать из наших соцсетей – например, в Telegram-канале на русском и узбекском языках.Все 30 сайтов Sputnik по всему миру с прошлой субботы подвергаются DDoS-атаке. Хакеры пытаются препятствовать публикации материалов. Атаки начались на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада. На днях сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Медиагруппа назвала это цензурой.Ранее Google также заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today. О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.). Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и накануне объявил о блокировке Facebook в России.Читайте также: Агентство Sputnik отреагировало на запрет вещания в Евросоюзе >>Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня" >>

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