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Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220302/google-news-ogranichil-pokazy-materialov-resursov-mia-rossiya-segodnya-23088466.html
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
В медиагруппе уже прокомментировали новость. Подробности — в материале.
2022-03-02T16:47+0500
2022-03-02T17:50+0500
россия
google
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Медиагруппа назвала это цензурой.Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.Читайте также:
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Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

16:47 02.03.2022 (обновлено: 17:50 02.03.2022)
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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В медиагруппе уже прокомментировали новость. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Медиагруппа назвала это цензурой.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей — это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", — заявили в пресс-службе.
"Россия сегодня"

Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

Миссией медиагруппы является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.
О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".
Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.
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