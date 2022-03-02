Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
16:47 02.03.2022 (обновлено: 17:50 02.03.2022)
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
В медиагруппе уже прокомментировали новость. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Медиагруппа назвала это цензурой.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей — это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", — заявили в пресс-службе.
"Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
Миссией медиагруппы является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.
О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".
Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.
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