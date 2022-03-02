https://uz.sputniknews.ru/20220302/google-news-ogranichil-pokazy-materialov-resursov-mia-rossiya-segodnya-23088466.html

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

В медиагруппе уже прокомментировали новость. Подробности — в материале.

2022-03-02T16:47+0500

2022-03-02T16:47+0500

2022-03-02T17:50+0500

россия

google

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Медиагруппа назвала это цензурой.Ранее Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.Читайте также:

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