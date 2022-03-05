https://uz.sputniknews.ru/20220305/plennyy-iz-batalona-aydar-rasskazal-chto-planirovali-vsu-pod-kievom-23161901.html

Пленный из батальона "Айдар" рассказал, что планировали ВСУ под Киевом

Пленный из батальона "Айдар" рассказал, что планировали ВСУ под Киевом

Украинский военнопленный рассказал, как наводил удары по российским войскам. 05.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-05T14:58+0500

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национализм

киев

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Пленный украинский солдат из нацбатальона "Айдар" рассказал, как наводил удары по российским войскам. Военнослужащий также поделился, что ВСУ расставляли установки РСЗО "Град" между жилыми домами в городе Васильков, который находится в 20 километрах от Киева и определен как гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из столицы Украины.Сегодня, 5 марта, российская сторона объявила режим тишины сегодня с 10:00 до 17:00 по московскому времени. В это время будут открыты гуманитарные коридоры и маршруты для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.Сегодня — десятый день специальной военной операции России на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Оппозиция требует покарать народ. Но не себя >>

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национализм, видео, киев, военные