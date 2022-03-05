https://uz.sputniknews.ru/20220305/povliyaet-li-chernyy-rynok-na-kurs-rublya-v--uzbekistane--otvet-tsb-23155494.html
Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане — ответ ЦБ
Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане — ответ ЦБ
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2022-03-05T10:31+0500
2022-03-05T10:31+0500
2022-03-05T11:20+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
курс валют
рубль
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Черный рынок не будет оказывать влияние на формирование курса рубля к суму благодаря действующему порядку ввоза и вывоза иностранной валюты в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка.Этот порядок, пояснили в регулятор, препятствует формированию денежных потоков в суммах, способных оказать существенное влияние на внутренний валютный рынок.Банки Узбекистана с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. Ряд местных экспертов предположили, что инициатива ЦБ может вызвать активизацию валютных спекулянтов на черном рынке, которые будут извлекать выгоду из-за разницы между курсом рубля к доллару в РФ и на местном рынке.Официально запрета на покупку-продажу рублей в обменниках в Узбекистане не было, но банки редко пользовались этой возможностью, либо ставили большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам. По данным в Telegram-канале ЦБ Узбекистана, 3 марта коммерческие банки Узбекистана продали населению страны 60,15 миллиона рублей, объем покупки составил 5,48 миллиона рублей. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля в пятницу составляла 90 и 96 сумов вместо 60 и 120 сумов за день до этого.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. Однако из-за девальвации российской валюты ряд банков в республике приостановили получение переводов из РФ. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работало чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.Читайте также:ЦБ Узбекистана порекомендовал банкам "отпустить" курс рубля >>ЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине >>
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центральный банк республики узбекистан, курс валют, рубль
Повлияет ли черный рынок на курс рубля в Узбекистане — ответ ЦБ
10:31 05.03.2022 (обновлено: 11:20 05.03.2022) Подписаться на
Какой механизм ЦБ Узбекистана не позволяет денежным потокам оказывать влияние на внутренний валютный рынок — все подробности в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Черный рынок не будет оказывать влияние на формирование курса рубля к суму благодаря действующему порядку ввоза и вывоза иностранной валюты в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка.
Этот порядок, пояснили в регулятор, препятствует формированию денежных потоков в суммах, способных оказать существенное влияние на внутренний валютный рынок.
Порядок ввоза и вывоза валюты в Узбекистане
В Узбекистане с сентября 2020 года без декларирования можно ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 миллионов сумов (около 6,4 тысячи долларов), вывозить с указанием в декларации — до 100 миллионов сумов (около 9,2 тысячи долларов).
Банки Узбекистана с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. Ряд местных экспертов предположили, что инициатива ЦБ может вызвать активизацию валютных спекулянтов на черном рынке, которые будут извлекать выгоду из-за разницы между курсом рубля к доллару в РФ и на местном рынке.
Официально запрета на покупку-продажу рублей в обменниках в Узбекистане не было, но банки редко пользовались этой возможностью, либо ставили большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам. По данным в Telegram-канале ЦБ Узбекистана, 3 марта коммерческие банки Узбекистана продали населению страны 60,15 миллиона рублей, объем покупки составил 5,48 миллиона рублей. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля в пятницу составляла 90 и 96 сумов вместо 60 и 120 сумов за день до этого.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. Однако из-за девальвации российской валюты ряд банков в республике приостановили получение переводов из РФ. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работало чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.