https://uz.sputniknews.ru/20220304/tsb-uzbekistana-rekomenduet-bankam-otpustit-kurs-rublya-23127473.html

ЦБ Узбекистана порекомендовал банкам "отпустить" курс рубля

ЦБ Узбекистана порекомендовал банкам "отпустить" курс рубля

Узбекские банки уже начали куплю-продажу рублей в обменных пунктах. Для чего это нужно? Ответы — в материале.

2022-03-04T08:29+0500

2022-03-04T08:29+0500

2022-03-04T09:57+0500

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банки

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам страны устанавливать курс рубля к суму в соответствии с текущими международными котировками для стабильной работы систем денежных переводов в стране. В Центробанке отметили, что в условиях резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами узбекистанцы в России теряют средства в процессе их конвертации в доллары или евро. По оценке регулятора, это позволит при операциях по денежным переводам в российских рублях поддерживать приемлемый уровень разницы между курсами покупки и продажи российской валюты. Узбекские банки уже начали куплю-продажу рублей в обменниках. До последнего времени официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики, оставался главным показателем для оценки стоимости российской валюты в Узбекистане. Стоимость рубля с понедельника упала уже на 35,02 сума, до 93,04 сума (-28,3%). В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже был введен инструмент "рубль/сум", однако к 3 марта сделок по этой валютной паре зафиксировано не было. В коммерческих банках разница между курсами покупки и продажи рубля на этой неделе составляла уже два раза — на 3 марта это 60 и 120 сумов соответственно.Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России >>В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работают чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана.Ранее узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.В банке также приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.В беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, стоит ли паниковать и выдержит ли удар экономика Узбекистана и других стран Азии.Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:

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