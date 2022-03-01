https://uz.sputniknews.ru/20220301/kazaxstan-gotov-prinyat-u-sebya-peregovory-rossii-i-ukrainy-23041877.html

Казахстан готов принять у себя переговоры России и Украины

Казахстан готов принять у себя переговоры России и Украины

Накануне Россия и Украина завершили первый раунд переговоров в Гомельской области Беларуси.

2022-03-01T09:59+0500

2022-03-01T09:59+0500

2022-03-01T10:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

казахстан

украина

переговоры

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что республика готова предоставить площадку для переговоров России и Украины. Такое заявление он сделал в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости.Однако пока никаких договоренностей по этому вопросу нет, добавил министр.Накануне Россия и Украина завершили первый раунд переговоров в Гомельской области Беларуси. В составе делегации Украины были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Глава переговорной группы от России Мединский отметил, что "найдены некоторые точки, по которым можно спрогнозировать общие позиции".Советник главы офиса Зеленского, в свою очередь, заявил, что во время встречи выделили приоритетные темы, по которым наметились определенные решения.В ближайшее время Россия и Украина могут провести второй раунд переговоров. Новая встреча также должна пройти на белорусско-польской границе.Спецоперация России по защите ДонбассаВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Чем закончились российско-украинские переговоры в БеларусиДети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах

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казахстан, украина, переговоры