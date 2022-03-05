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Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за пять дней
Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за пять дней
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
2022-03-05T14:03+0500
2022-03-05T14:03+0500
общество
узбекистан
украина
эвакуация
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за пять дней доставили в Ташкент 3245 сограждан, эвакуируемых с Украины через Польшу.На субботу запланирована организация еще нескольких эвакуационных рейсов.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.По данным МИД, усилиями посольства эвакуированы 20 соотечественников, находившихся на санитарном лечении в Трускавце. В данный момент МИД также прорабатывает коридор для эвакуации на родину 25 сограждан, обучающихся в вузах Сумской области Украины.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что домой будут возвращены все 370 студентов, обучающихся в украинских вузах. Около 200 из них уже вернулись.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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узбекистан, украина, эвакуация

Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за пять дней

14:03 05.03.2022
© Pixabay / Gerhard G.Самолет в небе, иллюстративное фото
Самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© Pixabay / Gerhard G.
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Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за пять дней доставили в Ташкент 3245 сограждан, эвакуируемых с Украины через Польшу.
"В период с 28 февраля по 5 марта состоялись 14 авиарейсов, вывезены из зоны боевых действий 3245 соотечественников ", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
На субботу запланирована организация еще нескольких эвакуационных рейсов.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.
По данным МИД, усилиями посольства эвакуированы 20 соотечественников, находившихся на санитарном лечении в Трускавце.
"Дипломаты находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и осуществляют работу по эвакуации наших граждан", — добавил Кабулжанов.
В данный момент МИД также прорабатывает коридор для эвакуации на родину 25 сограждан, обучающихся в вузах Сумской области Украины.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что домой будут возвращены все 370 студентов, обучающихся в украинских вузах. Около 200 из них уже вернулись.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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