https://uz.sputniknews.ru/20220305/uchitsya-veselo-kakie-igrovye-uchebnye-onlayn-proekty-rabotayut-v-uzbekistane--23162839.html

Учиться весело: какие игровые учебные онлайн-проекты работают в Узбекистане

Учиться весело: какие игровые учебные онлайн-проекты работают в Узбекистане

Министерство народного образования разрабатывает и внедряет образовательные онлайн-проекты, в рамках которых школьники могут учиться даже в игровой форме.

2022-03-05T16:01+0500

2022-03-05T16:01+0500

2022-03-05T16:01+0500

общество

образование

узбекистан

онлайн

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Специалисты Центра инноваций, технологий и стратегии, действующего при Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана разработали ряд новых образовательных платформ для школьников. О некоторых из них представители ведомства рассказали журналистам в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.В частности, на платформе дистанционного образования Maktab.uz, разработанной для телеканалов "Онлайн-мактаб", размещены более 7 500 видеоуроков по программе с первого по одиннадцатый классы, а также около 2 400 презентаций к ним.Еще одна платформа — Kitob.uz — это бесплатная онлайн-библиотека, которая включает в себя около 4 000 электронных и аудиокниг. Более 16 000 пользователей уже оценили возможности удаленного доступа к книгам.Кроме этого в рамках проекта EduKids созданы и размещены в Telegram-канале свыше 100 научно-популярных анимационных дайджестов.EduKids — это сборник, состоящий более чем из 100 научно-популярных анимационных дайджестов, где рассказывается, как достичь успехов в профессиональном и личностном плане.Еще один проект — Smartland. Это интерактивная виртуальная образовательная платформа, на которой размещены 136 игр на русском и узбекском языках по 15 предметам и 2008 упражнений. Разработано также соответствующее мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.Читайте также:Оценки за домашнюю работу отменят >>Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане >>

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образование, узбекистан, онлайн, министерство народного образования узбекистана