https://uz.sputniknews.ru/20220306/dnr-evakuirovala-iz-mariupolya-i-ego-prigorodov-bolee-300-chelovek-23177072.html
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
Донецкая Народная Республика организует эвакуацию жителей из блокированных городов несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров.
2022-03-06T15:08+0500
2022-03-06T15:08+0500
2022-03-06T15:11+0500
специальная военная операция россии в донбассе
эвакуация
днр
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского — Михаил Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>
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эвакуация, днр
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
15:08 06.03.2022 (обновлено: 15:11 06.03.2022) Подписаться на
Донецкая Народная Республика организует эвакуацию жителей из блокированных городов несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, сообщил
штаб территориальной обороны ДНР.
"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в сообщении ведомства.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.
Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского — Михаил Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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