https://uz.sputniknews.ru/20220306/dnr-evakuirovala-iz-mariupolya-i-ego-prigorodov-bolee-300-chelovek-23177072.html

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

Донецкая Народная Республика организует эвакуацию жителей из блокированных городов несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров.

2022-03-06T15:08+0500

2022-03-06T15:08+0500

2022-03-06T15:11+0500

специальная военная операция россии в донбассе

эвакуация

днр

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в субботу или воскресенье. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского — Михаил Подоляк. Он заявил, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут тяжелыми, но они будут идти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>

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эвакуация, днр