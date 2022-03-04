https://uz.sputniknews.ru/20220304/na-ukraine-idet-grajdanskaya-voyna-mejdu-russkimi-i-antirusskimi-23140023.html

На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими

На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими

Уже вторую неделю длится объявленная Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине.

2022-03-04T15:55+0500

2022-03-04T15:55+0500

2022-03-04T15:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

война

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23139995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c8b8598e2ac9d0ea1f45e4e80e0a45c.jpg

И в ближайшие дни ее окончания точно не видать: украинская делегация ездит на переговоры с российской стороной в Белоруссию явно не в целях достижения мира на каких-то разумных в рамках происходящего условиях. Как раньше она вела годами переговоры о выполнении Минска-2, не в целях его исполнения, а в рамках некоего ритуала, позволявшего поддерживать антироссийские санкции. Хотя нынешняя ситуация вроде бы и не способствует промедлению, но члены украинской делегации не только никуда не торопятся, но и выглядят довольными жизнью. Например, глава правящей фракции в Верховной раде Давид Арахамия на переговорах много улыбался. Впрочем, это неудивительно: американский паспорт у него есть давно, денег во время "командировки" в Киев он заработал явно немало…А вот многие простые люди в разных городах Украины знакомятся с ужасами войны, чему всячески способствуют центральные власти, которые склоняют власти на местах не торопиться с эвакуацией мирных граждан, активно создавать в населенных пунктах "фольксштурмы" (так называемые отряды территориальной обороны) из добровольцев, поощряют армию стрелять из тяжелого вооружения прямо из городов, нередко из жилой застройки, и одобряют расправы над несогласными. Аллей Ангелов в России не будет >>В том числе над представителями местной власти, пытающимися не следовать кровавой повестке. Можно назвать мелочью возбуждение уголовного дела за государственную измену против мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегоры только за переговоры с российскими военными, по итогам которых город остался цел. Хотя при этом даже не был спущен украинский флаг с городской администрации. Сейчас таких дел уже далеко не одно. А вот мэру Кременной (Луганская область) Владимиру Струку повезло куда меньше. Его просто убили за подозрение в симпатиях к России. И это убийство было, по сути, одобрено советником министра внутренних дел Антоном Геращенко. Тем самым Геращенко, который патронирует сайт "Миротворец", да и вообще является персонажем, на котором клейма ставить негде.Харьков, Мариуполь, Волноваха, Чернигов и ряд небольших городов на севере и северо-западе от Киева (Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель) стали ареной огневого противоборства российских и украинских военных. Со всеми печальными последствиями для городской инфраструктуры и жителей. Киев пока всерьез боевых действий не видел. Да, ракетными ударами были уничтожены аппаратная и трансформаторная телецентра, а затем и резервный технологический радиотелевизионный центр. Причем в отношении первого за час было передано предупреждение об ударе, что позволило украинским властям спасти его работников. Потом, правда, были продемонстрированы фотографии случайных жертв — прохожих. Но достоверность этих фотографий по целому ряду причин вызывает сомнения — начиная от их внешнего вида и расположения телевышки вдалеке от пешеходных дорожек и заканчивая наличием рядом с ней морга при Главном бюро судебно-медицинской экспертизы. Да, в Киеве уже встречаются автомобили, на лобовых стеклах которых красуется надпись "200". Но все это, судя по всему, только предвестники настоящих событий.Сам город готовится к штурму. В "фольксштурм" записалось столько людей, что больше их уже не принимают. Тем паче, что и уже имеющихся хватило с головой для того, чтобы устроить хаос с перестрелками в городе — особенно в первые дни после его создания. Народный артист Михайлов: Запад "вытирает ноги" о Россию — видео >>В последние дни "фольксштурм" стал пореже стрелять в прохожих, гражданский автотранспорт и вообще куда попало: видимо, начинает сказываться дефицит патронов. Выдавали их при раздаче автоматов в ограниченном количестве.Располагаются эти многочисленные автоматчики, разумеется, во вполне гражданских объектах — школах, районных администрациях и так далее. Но самое печальное, что присутствуют и, например, в больницах.Улицы перегорожены многочисленными баррикадами разного качества: от совсем смешных с опрокинутыми мусорными баками и шинами до более серьезных, с бетонными блоками и мешками с песком. Мосты и путепроводы, поговаривают, заминированы едва ли не тотально. Вообще минирование и подрыв мостов — это некий фетиш украинских военных. Количество подорванных мостов по стране измеряется уже многими десятками— столько их на Украине не построено за все 30 лет существования.Духоподъемная информация (типа существования некоего "призрака Киева", уже добивающего последние самолеты российских ВКС) и нагнетание ненависти к России делают свое дело. Социологические опросы показывают, что едва ли не 90 процентов опрошенных ожидают скорой победы над Россией. Телевизор пока уверенно побеждает холодильник и обеспечивает единение, даже несмотря на пустеющие прилавки магазинов, — с них практически исчезли мясо, колбасы, молокопродукты и яйца, а за хлебом нужно охотиться. Хотя единение довольно условное — все же немалая часть киевлян, наверняка не менее трети, уже выехали из города. Причем "новые киевляне" родом из Галиции "встали на тапки" едва ли не в полном составе.Это, кстати, вообще показательно. Культурно-историческую повестку со всеми Бандерами и Шухевичами, "мовную" повестку и так далее навязывали и навязывают Украине преимущественно галичане. Но вот в украинской армии их почти не наблюдается. Там в основном жители центра и востока Украины.Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео >>И, кстати, то, как украинская армия воюет, а немалая часть украинского общества поддерживает войну, лишь подтверждает тезис Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Вряд ли кто-то из европейцев воевал бы столь же упрямо и стойко, жертвуя всем, "нажитым непосильным трудом". Кстати, галичане в этом смысле в состав этого единого народа не входят — ни своими руками, ни на своей территории они воевать не готовы. И пока прекрасно себя чувствуют, отлавливая у себя для отправки в армию мужчин призывного возраста из других регионов, но не торопясь брать туда своих.Проблема в том, что часть этого единого народа за 30 лет и особенно за последние восемь из них превратили в жестко антирусских. Причем вне зависимости от этнического происхождения: антирусскими могут быть далеко не только этнические украинцы, но и кто угодно, например те же евреи (Зеленский — показательный пример) или даже этнические русские (примеров масса). И в этом смысле нынешний конфликт имеет признаки гражданской войны. А гражданские войны, к сожалению, зачастую бывают крайне кровавыми и бескомпромиссными.Источник: РИА Новости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

украина, война, владимир путин